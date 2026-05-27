Los estudiantes de los niveles primarios, secundarios y universitarios de Rosario tendrán un fin de semana largo de cuatro días a raíz de un nuevo paro docente en reclamo de una recomposición salarial.

La medida se extenderá hasta el viernes y dejará sin clases tanto a facultades como escuelas.

Nuevo paro docente: qué reclaman los sindicatos

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) anunciaron un paro desde el martes 26 hasta el viernes 30 de mayo en reclamo de mejoras salariales y un mayor financiamiento para la educación pública.

La medida de fuerza fue definida por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y durante estos días habrá clases públicas y acciones callejeras en diversas facultades.

El reclamo es acompañado por otras agrupaciones como el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Nuevo paro docente. Fuente: Shutterstock maroke

El secretario general de COAD, Federico Gayoso, cuestionó la suba otorgada por el Gobierno nacional: “nos dieron un aumento de 1,5% que es la mitad de la inflación estimada para el mismo mes”.

Qué estudiantes se verán afectados por el paro docente

El paro docente de los profesores de la Universidad Nacional de Rosario afectará a las 12 facultades, cuatro escuelas y los dos polos universitarios de la institución dispuestas en la ciudad y el interior santafesino.

En caso de la UTN Rosario, el jueves y viernes habrá paro total con suspensión de clases, actividades de investigación y dictado virtual sincrónico.

Cómo seguirá el conflicto salarial si no se llega a un acuerdo

En caso no se llegue a un acuerdo, los gremios evalúan la posibilidad de un cese de tareas por tiempo indeterminado a partir del segundo cuatrimestre.

Gayoso advirtió: “estamos llegando a un punto realmente crítico”. Si el conflicto no se resuelve antes de las vacaciones de invierno podría peligrar el inicio del segundo cuatrimestre.