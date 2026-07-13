Las autoridades recordaron que varias infracciones graves pueden derivar en la pérdida temporal del permiso para conducir y sanciones económicas elevadas.

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En Colombia, la licencia de conducción es el documento que habilita legalmente a una persona para manejar vehículos en todo el territorio nacional, por lo que su suspensión implica una restricción total para circular. Cuando las autoridades aplican esta medida, el conductor debe entregar el documento y queda inhabilitado de manejar durante el tiempo que establezca la sanción.

En el mes de julio y durante todo el año, quienes incurran en determinadas infracciones graves pueden enfrentar no solo la suspensión del permiso, sino también multas económicas importantes. Estas sanciones no son nuevas: corresponden a normas vigentes del Código Nacional de Tránsito que se aplican de forma permanente.

Perder la licencia -sea de manera temporal o definitiva- puede afectar la movilidad cotidiana e incluso el trabajo, sobre todo para quienes dependen del vehículo a diario. Por ello, respetar las normas viales y evitar conductas de alto riesgo resulta clave para conservar este documento esencial.

¿Qué faltas pueden derivar en la suspensión de la licencia de conducir en Colombia?

Según compartió El Tiempo, entre las conductas más relevantes que pueden derivar en la suspensión se encuentran:

Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, con sanciones que aumentan según el grado y la reincidencia.

Presentar una incapacidad física o mental temporal para conducir, certificada por un profesional de salud.

Cumplir una orden de suspensión emitida por un juez.

Utilizar un vehículo particular para prestar servicio público sin autorización.

La licencia de conducción es obligatoria para circular y su suspensión implica la inhabilitación total para manejar. (Foto: Shutterstock)

Estas medidas buscan prevenir riesgos y garantizar la seguridad vial, por lo que su aplicación depende de la gravedad de la falta y del historial del conductor.

Reincidencia y otras conductas que agravan la sanción

La normativa también contempla castigos adicionales cuando un conductor comete varias infracciones en un corto periodo. La reincidencia en determinadas infracciones de tránsito también puede llevar a la suspensión de la licencia que, en algunos casos, la sanción inicial puede ser de seis meses.

Otra situación grave es conducir mientras la licencia ya se encuentra suspendida. Esta conducta puede agravar la falta original y abrir la puerta a sanciones adicionales, como la inmovilización del vehículo, la extensión del periodo de suspensión o incluso la cancelación definitiva del documento.

Además de las medidas administrativas, el infractor se expone a multas de alto valor, y a posibles procesos judiciales, ya que se considera un desacato a una orden de la autoridad de tránsito.

Cuándo procede la cancelación definitiva del permiso

En situaciones más severas, la licencia puede cancelarse de forma permanente. Entre los casos más comunes se incluyen:

Reincidir en conducción bajo efectos del alcohol o drogas .

Obtener la licencia mediante documentos falsos o fraude .

Ser sorprendido conduciendo con el permiso suspendido .

Cumplir una orden judicial de cancelación.

La licencia de conducción es obligatoria para circular y su suspensión implica la inhabilitación total para manejar. (Foto: vía X)

La cancelación implica la pérdida total del derecho a conducir. No obstante, la ley contempla que, después de un largo periodo de 3 años, la persona podría solicitar nuevamente una licencia si cumple todos los requisitos exigidos por las autoridades.