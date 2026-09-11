Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

La Ley de Modernización Laboral establece un régimen específico para las personas que prestan servicios de manera independiente a través de plataformas tecnológicas de reparto y movilidad.

Entre los derechos reconocidos por la normativa hay uno que impacta directamente en el dinero que reciben: los prestadores tienen derecho a percibir la totalidad de las propinas.

La normativa alcanza a los repartidores y conductores de aplicaciones que prestan servicios mediante plataformas digitales.

La ley también reconoce que estos trabajadores pueden conectarse a las aplicaciones en los horarios que consideren convenientes y aceptar o rechazar solicitudes según su decisión.

Propinas: los trabajadores reciben el 100% del dinero

El artículo 126 de la Ley 27.802 establece los derechos de los prestadores independientes de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto.

Entre ellos, la norma señala que tienen derecho a recibir una retribución económica por los servicios realizados y, además, a percibir el 100% del monto que los usuarios agreguen como gratificación, recompensa o propina.

Esto significa que cuando un usuario decide agregar una propina al pago de un viaje o de un servicio de reparto, la totalidad de ese monto corresponde al prestador independiente.

Qué dice la Ley 27.802 sobre repartidores y conductores

La Ley 27.802 creó un régimen específico para los servicios privados de movilidad de personas y reparto que utilizan plataformas tecnológicas.

La ley considera como prestador independiente a la persona que acuerda realizar servicios de movilidad o reparto mediante una plataforma. El régimen contempla tanto a quienes realizan entregas como a quienes trasladan pasajeros.

A su vez, los trabajadores pueden aceptar o rechazar solicitudes, elegir cuándo conectarse y decidir durante cuánto tiempo prestar sus servicios.

Qué otros derechos tienen los trabajadores de aplicaciones

La Ley 27.802 establece distintas garantías para los prestadores independientes de plataformas.

Entre los principales derechos se encuentran:

Recibir el 100% de las propinas agregadas por los usuarios.

Rechazar pedidos o solicitudes sin necesidad de justificar la decisión.

Conectarse a la plataforma sin una frecuencia mínima obligatoria .

Registrarse en una aplicación sin estar obligados a aceptar pedidos.

Interrumpir el uso de la aplicación sin necesidad de avisar previamente.

Decidir durante cuánto tiempo prestar el servicio.

Solicitar la portabilidad de sus datos .

Recibir capacitación sobre el funcionamiento de la plataforma.

Acceder a capacitación vinculada con seguridad vial .

Contar con un seguro de accidentes personales proporcionado por las plataformas, bajo las condiciones establecidas por la normativa.

Qué pasa con las plataformas digitales

La legislación también establece obligaciones específicas para las empresas que administran estas aplicaciones.

Las plataformas deben brindar información suficiente para que el prestador pueda decidir si acepta o rechaza un servicio, respetar su libertad de conexión y ofrecer información relacionada con la seguridad vial y la prestación de los servicios.

A su vez, deben contar con mecanismos digitales para recibir reclamos y brindar instancias de atención a los prestadores cuando existan decisiones que afecten su operatoria.