El control de la seguridad vial en Argentina mantiene esquemas estrictos de sanción para los conductores que cometen faltas de gravedad.

En este marco, el Decreto Reglamentario 779/95, norma que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y se encuentra plenamente vigente en el país, establece con claridad las causales por las cuales la autoridad de comprobación está legalmente facultada a retener la licencia de conducir de forma preventiva.

La aplicación de esta medida busca retirar de la vía pública a quienes representan un peligro inminente para la circulación y garantizar el cumplimiento de los requisitos indispensables para estar al volante en rutas y calles nacionales.

Las infracciones graves que contemplan la retención inmediata del registro

El reglamento vigente detalla una serie de conductas inapropiadas que derivan en la quita automática del documento habilitante al momento del control vehicular:

Conducción bajo los efectos del alcohol o drogas: Dar positivo en los controles de alcoholemia o test de sustancias alucinógenas implica la inhabilitación inmediata para continuar manejando.

Licencia vencida o adulterada: Circular con el registro caducado, con datos ilegibles o adulteraciones visibles en su formato oficial.

Falta de cobertura de seguro obligatorio: No contar con el comprobante de la póliza de seguro en vigencia requerida por la ley para transitar.

Fugas o negación a someterse a controles: Intentar evadir un puesto de inspección o negarse a realizar la prueba de alcoholemia dispuesta por los inspectores.

Confirmado por el Decreto 779/95: el Gobierno retendrá la licencia de conducir a quienes cometan estas infracciones graves Imagen creada con ChatGPT

El procedimiento legal y la entrega de la boleta de citación

Cuando la autoridad de constatación procede a la retención preventiva de la licencia de conducir, el marco legal impone la entrega obligatoria de un comprobante sustituto al conductor sancionado.

Este documento, denominado boleta de citación del imputado, habilita a la persona a conducir de manera provisoria por un plazo determinado de días hábiles.

Dentro de ese período, el infractor debe presentarse ante el Juzgado de Faltas o la autoridad competente para hacer su descargo, abonar la multa correspondiente o regularizar su situación antes de recuperar la credencial original.

Requisitos obligatorios y recomendaciones para circular sin sanciones

Para evitar la retención del documento y circular en regla dentro del territorio argentino, la normativa nacional exige cumplir estrictamente con los elementos administrativos y de seguridad requeridos para todo vehículo.

Además de contar con la licencia física o digital habilitante y en vigencia para la categoría correspondiente, el conductor debe portar el Documento Nacional de Identidad, la cédula verde o azul del vehículo, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día y el comprobante de seguro obligatorio .

El incumplimiento de cualquiera de estos puntos críticos puede derivar en severas multas, el secuestro del automóvil o la inhabilitación para conducir.