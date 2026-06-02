Confirmado por Educación | Suspenden las clases este miércoles y jueves y estos alumnos tendrán dos días de descanso Fuente: Archivo

Los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) no tendrán actividades presenciales este miércoles 3 y jueves 4 de junio debido a un paro convocado por el sector no docente.

Qué facultad suspenderá las clases durante dos días

La medida alcanza a todas las facultades de la Universidad Nacional de La Plata, incluidas la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Educación Física y Lenguas Modernas, entre otras, que informó el cierre total de sus instalaciones durante el miércoles 3 y el jueves 4 de junio.

Confirmado por Educación | Suspenden las clases este miércoles y jueves y estos alumnos tendrán dos días de descanso Fuente: UNLP

Desde el grupo AULE Humanidades explicaron que la decisión responde a la adhesión al paro impulsado por el gremio no docente, por lo que no habrá atención administrativa ni actividades académicas presenciales en los días mencionados.

De esta manera, los alumnos de la UNLP tendrán dos jornadas consecutivas sin actividad en el establecimiento.

Por qué se realiza el paro no docente

Según comunicó el sector gremial, la medida de fuerza se lleva adelante en defensa de la universidad pública y para reclamar mejoras vinculadas al financiamiento del sistema universitario.

Entre los principales reclamos figuran:

La plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Mejoras salariales para los trabajadores del sector.

La reapertura de paritarias libres.

La protesta forma parte de una serie de acciones impulsadas por distintos sectores universitarios que vienen reclamando respuestas ante la situación presupuestaria y salarial de las casas de estudio públicas.

Mientras dure el paro, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP permanecerá cerrada y retomará sus actividades habituales una vez finalizada la medida gremial.

Vacaciones de invierno 2026: cuándo caen en cada provincia

Según se informó en el Calendario Escolar 2026, las vacaciones de invierno se aplicarán en las siguientes fechas para cada una de las provincias:

Del 6 al 17 de julio

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

Del 13 al 24 de julio

Catamarca

Chubut

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

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Del 20 al 31 de julio