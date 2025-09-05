Confirmado | Paro de colectivos: la UTA anunció una medida de fuerza por tiempo indeterminado
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una paralización del servicio que afectará diferentes líneas de colectivo.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro total de colectivos que regirá desde la medianoche de este viernes. La medida, que será por tiempo indeterminado, responde al incumplimiento en el pago de los salarios de los choferes y afectará tanto al transporte urbano como al interurbano.
Según informó el secretario general de UTA-Chaco, Raúl "Turco" Abraham, la decisión se tomó tras cumplirse el cuarto día hábil del mes sin que los trabajadores perciban sus haberes. El servicio permanecerá suspendido hasta que se acrediten los sueldos.
Qué líneas estarán afectadas por el paro de colectivos
El paro impactará en todo el Gran Resistencia, además de los traslados hacia Colonia Benítez y Margarita Belén. También se sumará la empresa chaqueña Navarro, que une Chaco con Corrientes. Sin embargo, las líneas de origen correntino continuarán funcionando con normalidad.
De esta forma, más de 100.000 personas que dependen a diario del transporte público para movilizarse a sus trabajos, escuelas, universidades o realizar trámites en la capital provincial, quedarán sin servicio durante el fin de semana en caso de que el conflicto no se resuelva.
Por qué anunciaron un paro de colectivos
Según indicaron desde la empresa de transporte, no recibieron los fondos correspondientes de parte del Gobierno provincial.
El Ejecutivo, por su parte, señaló que la demora obedece a problemas técnicos en el Sistema de Gestión de Trámites (SGT), administrado por la empresa Ecom. El sistema presentó fallas desde el miércoles y, aunque se trabaja en su restauración, el procedimiento de carga de datos podría extenderse al menos 24 horas más.
En un comunicado oficial, el gobierno pidió "comprensión y paciencia", a la vez que ratificó su compromiso de normalizar los pagos lo antes posible.
Confirmado | Decretaron feriado el viernes 12 de septiembre y habrá un fin de semana largo de cuatro días
Adiós a la deuda con tarjeta: desde septiembre, ya no tendrás que pagarla y quedará prescripta
Cuándo volverá el servicio de colectivo
Si los sueldos se acreditan este viernes, el paro será levantado de inmediato. En caso contrario, el Gran Resistencia se quedará sin transporte público durante todo el fin de semana, lo que complicará seriamente la movilidad en la región.
Las más leídas de Información General
Confirmado | Decretaron feriado el viernes 12 de septiembre y habrá un fin de semana largo de cuatro días
Se despiden los jeans anchos: la nueva tendencia que llega desde Europa para la primavera 2025
Alerta ola polar: una tormenta y frente helado azotará a todo el país y hay pronóstico de nieve
Members
Una empresa argentina compró una semillera de EE.UU. y quedó entre los cuatro mayores jugadores globales
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios