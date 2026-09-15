Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Los controles de tránsito buscan verificar que los conductores cumplan con las normas de circulación y que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas para transitar.

Sin embargo, no todas las situaciones tienen las mismas consecuencias y algunas pueden derivar en sanciones más severas.

La normativa contempla restricciones sobre los elementos que pueden transportarse dentro de un auto. En determinados casos, la presencia de armas, estupefacientes u otros objetos vinculados con un posible delito puede llevar la situación más allá de una simple fiscalización vial.

¿Cuándo pueden revisar el interior de un auto?

Un control de tránsito rutinario no habilita automáticamente a los agentes a revisar todas las pertenencias que se encuentran dentro de un vehículo.

La Ley Nacional de Tránsito establece las facultades de las autoridades para controlar vehículos, documentación y condiciones de circulación.

Sin embargo, cuando existe una sospecha concreta vinculada con un delito o una situación que representa un riesgo, pueden intervenir las autoridades policiales o judiciales correspondientes.

La posibilidad de realizar una inspección depende de las circunstancias del procedimiento y de las facultades legales de la autoridad que interviene.

El objeto que puede generar un problema durante el control

Uno de los principales inconvenientes aparece cuando dentro del vehículo se transportan elementos cuya tenencia puede constituir una infracción o un delito.

Entre los casos más delicados se encuentran:

Armas sin la documentación correspondiente.

Estupefacientes.

Elementos vinculados con una posible actividad ilícita.

Objetos que puedan representar un riesgo para la seguridad vial .

Cargas que dificulten la visibilidad o afecten las condiciones de conducción.

En particular, la Ley Nacional de Tránsito establece restricciones para transportar objetos que perturben la visibilidad, oculten luces o indicadores, afecten peligrosamente las condiciones de manejo o sobresalgan de los límites permitidos.

Cuando se trata de un elemento que puede estar relacionado con un delito, la situación deja de ser exclusivamente vial y puede requerir la intervención de la Policía o de la Justicia.

¿Qué infracciones pueden hacer perder la licencia?

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Entre las conductas que pueden generar consecuencias sobre la licencia se encuentran distintas infracciones consideradas graves.

Algunas de las principales son:

Manejar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

Superar los límites de velocidad.

No respetar los semáforos .

Utilizar el celular mientras se conduce .

Circular sin cinturón de seguridad .

No utilizar casco cuando corresponde.

La reincidencia puede agravar las consecuencias y derivar en períodos de inhabilitación para conducir, según las características y gravedad de las infracciones acumuladas.