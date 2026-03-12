Una obra vial de gran escala promete cambiar por completo uno de los ingresos más transitados de la ciudad de Neuquén. Se trata de la transformación integral del Acceso Norte, una zona por la que circulan más de 50.000 vehículos por día y que desde hace años presenta congestiones, demoras y cruces peligrosos. El proyecto incluye un rediseño total del sistema de circulación con nuevas conexiones, un puente elevado y cambios en las calles del sector. La inversión prevista ronda los $ 17.000 millones y el objetivo es agilizar definitivamente el tránsito en una de las principales puertas de entrada a la capital neuquina. El corazón del proyecto será la construcción de un puente elevado en forma de “Y” sobre la avenida Raúl Alfonsín, que permitirá reorganizar el flujo vehicular y evitar los cruces a nivel que hoy generan embotellamientos. La estructura permitirá que quienes ingresen desde el norte puedan elevarse sobre la traza principal y elegir entre dos alternativas de ingreso a la ciudad: De esta manera, los vehículos podrán continuar su recorrido sin detenerse en semáforos ni cruces, lo que reducirá significativamente los tiempos de viaje. Además del puente elevado, el proyecto contempla una reorganización completa de las calles del sector. Entre las principales modificaciones se destacan: Según explicaron desde el área de Infraestructura del municipio, la incorporación de cruces en desnivel es clave para mejorar de forma estructural la circulación en la zona. También habrá espacios verdes y un gran estacionamiento. La intervención no solo apunta a mejorar el tránsito, sino también a transformar el entorno urbano del acceso norte. Debajo del puente elevado se crearán nuevos espacios parquizados, senderos peatonales y zonas de descanso, integrados con el sistema de parques de la ciudad. En paralelo, el proyecto incluye la construcción de un estacionamiento subterráneo con capacidad para 800 vehículos, que estará acompañado por un polo gastronómico con más de veinte locales en superficie. El plan de transformación del Acceso Norte tendrá un plazo estimado de ejecución cercano a un año. Durante ese período se implementarán desvíos pavimentados para mantener la circulación sin cortes totales, con al menos dos carriles habilitados para entrar y salir de la ciudad. Una vez finalizada, la obra busca resolver uno de los puntos más críticos del tránsito en Neuquén y mejorar la conectividad entre el norte de la ciudad y el centro, en un contexto de crecimiento urbano y mayor circulación vehicular.