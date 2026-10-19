Preparar un buen café no depende únicamente de los granos o del método de extracción. Mantener la cafetera moka en buenas condiciones también es clave para conservar el aroma y obtener una bebida con todo su sabor.

Con el uso diario, es normal que se acumulen restos de café y aceites en sus componentes. Por eso, realizar una limpieza adecuada ayuda a prolongar la vida útil del utensilio y a mejorar cada preparación.

El primer paso consiste en desarmar la cafetera por completo, separando el depósito de agua, el filtro y la parte superior donde se recoge el café. De esta manera, cada pieza puede limpiarse de forma más efectiva.

Cómo limpiarla correctamente

Luego, se aconseja enjuagar todos los componentes con agua caliente para remover restos de café y aceites acumulados. En las cafeteras de aluminio, conviene evitar detergentes agresivos, ya que pueden dejar residuos indeseados y modificar el sabor de futuras preparaciones.

Para una limpieza más profunda, puede utilizarse un cepillo de cerdas suaves que permita llegar a las zonas más difíciles sin dañar las superficies.

Una vez limpias todas las piezas, es importante dejarlas secar completamente antes de volver a armarlas. La humedad retenida puede generar olores desagradables y afectar el funcionamiento de la cafetera con el paso del tiempo.

La cafetera italiana Hudson puede ser una excelente alternativa para obtener un café con cuerpo. Instagram @cafenegrook

Errores que conviene evitar

También se recomienda no dejar restos de café en el filtro durante varias horas. Los aceites y partículas acumuladas pueden adherirse a los componentes y alterar el sabor de las siguientes extracciones.

Otro error frecuente es utilizar esponjas metálicas o productos abrasivos, ya que pueden deteriorar el aluminio y reducir la durabilidad de la cafetera.

Además, guardar la cafetera cerrada cuando aún conserva humedad puede favorecer la aparición de olores y residuos difíciles de eliminar.

Cuidados para prolongar su vida útil

Más allá de la limpieza habitual, conviene revisar periódicamente el estado de la junta de goma y del filtro para asegurarse de que funcionen correctamente y reemplazarlos cuando presenten desgaste.

Con estos cuidados simples, la cafetera puede seguir ofreciendo preparaciones intensas y aromáticas durante años. Para disfrutar al máximo de este método tradicional, una cafetera italiana Hudson puede ser una excelente alternativa para obtener un café con cuerpo y todo su sabor.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.