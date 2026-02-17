La limpieza de malas energías es una práctica espiritual presente en distintas tradiciones. Muchas personas aseguran que ayuda a mejorar el clima del hogar, reducir tensiones y recuperar la sensación de armonía. Si sentís el ambiente pesado, hubo discusiones recientes o simplemente querés empezar una nueva etapa, esta guía explica cómo limpiar la casa de malas energías paso a paso, con métodos tradicionales y recomendaciones prácticas. Tené en cuenta que ningún ritual funciona si la casa está sucia o desordenada. En todas las tradiciones, lo primero es limpiar físicamente. Luego, abrí puertas y ventanas durante al menos 20–30 minutos. El desorden se asocia simbólicamente con energía estancada. Al despejar, se genera sensación de renovación inmediata. En primer lugar, una vez que descartes todos esos objetos que ya no te sirven, ordená todo de forma funcional. La sal es uno de los elementos más antiguos asociados a la purificación. El sahumado es uno de los métodos más extendidos para limpiar energías negativas. Podés usar: Encendelo y recorré la casa en sentido horario, comenzando por la entrada. Prestá atención a: Mientras lo hacés, repetí una intención clara, como “renuevo este espacio y lo lleno de paz”. Es importante ventilar bien y no dejar el fuego sin supervisión. Una vez terminado el proceso, muchas personas recomiendan “sellar” el ambiente. ¿Cómo? La intención es marcar un nuevo comienzo.