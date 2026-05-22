En esta noticia ¿Cómo fue el descubrimiento científico del tratamiento para adelgazar?

Un nuevo medicamento experimental inyectable demostró una efectividad sin precedentes para el tratamiento de la obesidad. Se trata de la retatrutida, una inyección de aplicación semanal desarrollada por el laboratorio estadounidense Eli Lilly.

El fármaco actúa de una manera novedosa en el cuerpo al regular tres hormonas distintas en simultáneo. Estas sustancias son las encargadas de controlar el apetito, el metabolismo y el equilibrio de la energía.

¿Cómo fue el descubrimiento científico del tratamiento para adelgazar?

El anuncio se basa en un estudio científico a gran escala que involucró a 2.339 pacientes con sobrepeso u obesidad. Los datos clínicos fueron presentados de forma oficial por el fabricante del producto.

Los resultados arrojaron que las personas que recibieron la dosis más alta perdieron un promedio de 32 kilos en un año y medio. Esto equivale a una reducción del 28% de su peso corporal total.

En el caso de los pacientes con obesidad moderada o grave, el impacto fue aún mayor tras dos años de evaluación. En este grupo, la pérdida de peso promedio alcanzó los 38 kilos, es decir, un 30,3% de su masa.

Este medicamento inyectable es ideal para bajar de peso.

Los especialistas destacan que estos beneficios científicos igualan por primera vez los efectos de una cirugía de bypass gástrico. De esta manera, el nuevo compuesto supera los resultados de los fármacos actuales más conocidos del mercado.

A pesar de los datos optimistas, los investigadores emitieron una advertencia clave sobre el tratamiento. El medicamento se encuentra en fase de prueba y todavía no fue aprobado por las entidades reguladoras de salud.

Además, el ensayo registró efectos secundarios gastrointestinales como náuseas y vómitos, lo que provocó que el 11% de los pacientes abandonara el estudio. Los médicos alertan firmemente no buscar copias en internet, ya que consumirlo sin control representa un grave peligro.