Choque de trenes: por qué ocurrió y las hipótesis que se manejan

Un grave choque de trenes tuvo lugar este viernes a la mañana cuando un ferrocarril de la línea San Martín que iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar chocó con otra formación con material de trabajo y descarriló. Por el hecho hubo 90 personas asistidas, "30 de ellas en código rojo" pero fuera de peligro, informó el SAME.

Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

En el lugar del accidente, además de personal policial, médicos y bomberos, trabajan peritos que buscarán establecer las causas del accidente, para corroborar si se trató de una negligencia o si hubo falta de mantenimiento.

Omar Maturano, el líder del gremio de maquinistas La Fraternidad, aseguró en declaraciones radiales que debido al la "degradación" de los ferrocarriles, hace diez días que se circula "sin señalamiento".

"Los peritos del sindicato están yendo al lugar. Pero hace diez días se viene trabajando sin señalamiento debido a la degradación que existe hoy en del ferrocarril y a la falta de seguridad, porque se roban los cables de señalamiento", explicó Maturano en diálogo con Radio Con Vos.

"Al no tener señales, se debe manejar la vía libre con papeles o banderas, es decir que a los maquinistas les notifican con un papel o les hacen señas con bandera verde para saber si avanzan o no. No sabemos si hubo un error humano, nos informaron que el tren chocó con una locomotora vacía, nada más", agregó.

En esa línea, el gremialista resaltó que las últimas obras realizadas sobre las vías de la línea San Martín no están aptas para realizar tareas de evacuación.

"Viendo la tele se puede saber lo que está pasando, porque hasta tuvieron que cortar alambre para sacar gente, porque en esa nueva obra no hay para hacer una evacuación correspondiente, lo que debe pasar en cualquier servicio publico", remarcó,

Además, Maturano indicó que estas mismas falencias se pueden encontrar en otras obras similares. "Si ocurriera un accidente en las vías nuevas de la línea Mitre, que están por sobre nivel, tampoco se podría hacer una evacuación rápida para trasladar accidentados", aseveró.

Por su parte, el secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero, responsabilizó al Gobierno por el choque y pidió "cargárselo a la cuenta del presidente Milei, por la falta de inversiones".

"Queremos investigar bien, bien qué es lo que pasó. Pero sé que hubo un problema de señales; había compañeros que venían denunciando fallas en ese sistema. En los últimos meses se pararon todas las obras", manifestó en declaraciones a radio Splendid.

El secretario de Transporte habló de denuncias por robos de cables

El pasado lunes, Franco Mogetta, el secretario de Transporte de la Nación, realizó declaraciones que alertaban sobre la "situación crítica" del sistema ferroviario.

"Hace muchísimos años que no se hacen compras de repuestos ferroviarios y hay talleres que no se les hizo el mantenimiento necesario y que no tienen capacidades de hacer mantenimientos vitales. La actualización de la tarifa ferroviaria apunta a corregir estos desajustes", expresó el funcionario.

"Recibimos un sistema en muy mal estado. Hace más de 4 años que los trenes no tienen el mantenimiento integral necesario y hace más de 10 años que no se hace compras de material rodante. También es muy grave lo que nos dejaron en infraestructura, por eso decidimos suspender servicios de larga distancia en el interior", describió.

Este viernes, tras el accidente, Mogetta reconoció que había denuncias de robo de cables, pero pidió prudencia y esperar hasta que se realicen las pericias correspondientes.

"Hay algún tema para investigar sobre los avisos que se dieron desde la formación hacia afuera y sobre la falta de señalamiento ", apuntó.

El presidente Javier Milei, por su parte, aún no realizó comentarios sobre lo acontecido en el barrio porteño de Palermo.