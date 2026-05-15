La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) resolvió dar de baja distintos radares de control de velocidad instalados en rutas nacionales de las provincias de Buenos Aires y Río Negro. La medida afecta dispositivos ubicados en Azul, Exaltación de la Cruz y Dina Huapi. Las bajas fueron oficializadas mediante las disposiciones 121, 122 y 123/2026 publicadas en el Boletín Oficial y responden, según explicó el organismo, a irregularidades técnicas y operativas detectadas durante inspecciones y revisiones administrativas. Entre los motivos señalados por la ANSV aparecen: En el municipio bonaerense de Azul, el organismo nacional anuló la autorización de seis radares fijos marca DYGOLD que figuraban habilitados sobre las rutas nacionales 3 y 226. Según informó la ANSV, inspecciones realizadas en la zona comprobaron que los equipos ya no estaban instalados en los puntos autorizados. Además, desde el municipio indicaron que no constaba la existencia de los dispositivos de control de infracciones en esos sectores. Otra de las localidades alcanzadas por la decisión fue Exaltación de la Cruz. Allí quedó sin efecto la homologación de un radar móvil marca SERVITEC que operaba sobre la Ruta Nacional 8, entre los kilómetros 70 y 88. De acuerdo con la resolución oficial, el municipio comunicó que el equipo había sido retirado y ya no se encontraba operativo, por lo que se resolvió eliminar su autorización de funcionamiento. En Dina Huapi, la Agencia Nacional de Seguridad Vial también anuló la homologación de cuatro cinemómetros móviles marca TRUCAM ubicados sobre la Ruta Nacional 40. El organismo explicó que esos radares no registraban infracciones desde julio de 2022, situación que derivó en la baja formal de las autorizaciones. La ANSV es el organismo encargado de homologar y autorizar los cinemómetros utilizados para controles de velocidad en rutas nacionales. Para mantenerse habilitados, los radares deben cumplir distintas condiciones técnicas y administrativas, entre ellas: Cuando alguno de esos requisitos deja de cumplirse, el organismo puede avanzar con la baja de la homologación y dejar sin efecto la autorización para labrar infracciones de tránsito.