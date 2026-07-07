Durante años, llenar la heladera con imanes de viajes, fotos familiares, recordatorios o pequeños adornos fue una costumbre presente en millones de hogares.

Sin embargo, con la llegada de las heladeras inteligentes y los modelos equipados con pantallas, sensores y sistemas electrónicos cada vez más sofisticados, esta práctica comenzó a generar dudas.

Aunque los clásicos imanes decorativos rara vez representan un problema, algunos especialistas advierten que ciertos accesorios magnéticos de gran potencia podrían afectar el funcionamiento de componentes sensibles.

¿Los imanes pueden dañar una heladera?

Las heladeras actuales ya no funcionan únicamente con sistemas mecánicos. Muchos modelos incorporan sensores de temperatura, paneles táctiles, pantallas digitales e incluso conectividad a internet, lo que las convierte en electrodomésticos mucho más complejos que los de hace algunos años.

En este contexto, los expertos explican que los imanes decorativos pequeños no suelen generar inconvenientes. El riesgo aparece cuando se utilizan soportes magnéticos de alta potencia, organizadores pesados o accesorios diseñados para sostener tablets, pizarras o dispositivos electrónicos sobre la puerta de la heladera.

Estos imanes más potentes pueden generar interferencias en determinados sensores o afectar el funcionamiento de algunos componentes ubicados detrás del panel frontal, especialmente en modelos de última generación.

Qué tipo de imanes conviene evitar y cuáles son los riesgos

No todos los imanes representan el mismo nivel de riesgo . Los recuerdos de viajes o los clásicos imanes livianos utilizados para sujetar una nota difícilmente provoquen daños.

La preocupación se centra principalmente en:

Soportes magnéticos de gran potencia.

Organizadores metálicos pesados.

Accesorios diseñados para sostener dispositivos electrónicos.

Grandes concentraciones de imanes en una misma zona de la puerta.

En algunos casos, estos elementos podrían alterar la respuesta de sensores, afectar paneles táctiles o ejercer una presión innecesaria sobre la estructura frontal del electrodoméstico.

Por eso, muchos especialistas recomiendan utilizarlos con moderación y evitar colocarlos cerca de las pantallas o los controles electrónicos.

¿Los imanes pueden dañar la heladera? Qué dicen los expertos y cuáles conviene evitar. Fuente: ChatGPT Generado con IA.

Cómo cuidar una heladera y prolongar su vida útil

Además de controlar el uso de imanes, existen varios hábitos que ayudan a mantener el buen funcionamiento del electrodoméstico durante muchos años.

Entre las principales recomendaciones se encuentran instalar la heladera lejos de fuentes de calor como hornos o ventanas con sol directo, no guardar alimentos aún calientes, limpiar periódicamente las gomas de las puertas para garantizar un cierre hermético y dejar suficiente espacio entre la parte trasera del equipo y la pared para facilitar la ventilación.

También resulta importante evitar sobrecargar el interior, ya que el aire frío necesita circular correctamente entre los alimentos, y mantener la temperatura recomendada, generalmente alrededor de 3 °C para la heladera y -18 °C para el freezer.

En definitiva, los expertos coinciden en que no es necesario eliminar todos los imanes de la heladera, pero sí conviene evitar los accesorios magnéticos de gran tamaño o alta potencia, especialmente si el electrodoméstico cuenta con tecnología inteligente, pantallas o sensores electrónicos.