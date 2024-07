Caso Loan | El estremecedor mensaje que complica a una de las principales acusadas: "Mamá me dijo que..."

A 34 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el chico de 5 años de Corrientes, volvió a declarar una de las principales sospechosas del presunto secuestro. Se trata de su tía, Laudelina Peña, quien está implicada en una batería de pruebas.

El martes por la noche en el penal de Ezeiza, la acusada de sustracción y ocultamiento brindó su cuarta declaración frente a la jueza Cristina Pozzer Penzo. Allí, profundizaron sobre los mensajes que fueron encontrados en su celular.

Justamente, uno de los chats que llamó la atención de la Justicia fue uno que la involucraba a ella, su hija Macarena y María Victoria Caillava, otra de las siete detenidas.

Caso Loan: los misteriosos mensajes que complican a Laudelina



La fiscalía presentó una serie de evidencias que complican a la tía de Loan y la posicionan como una parte fundamental para la elaboración del plan criminal. Entre las pruebas, se encuentran las conversaciones que fueron extraídas de su teléfono.

De acuerdo a lo detallado en el expediente, hallaron un mensaje de Macarena Peña, la hija de Laudelina, que fue emitido el pasado 19 de junio, a seis días de la desaparición del menor de edad.

" La nombrada habría enviado a Caillava imágenes del almuerzo en la casa de Catalina Peña presuntamente a pedido de su madre, con el siguiente mensaje: 'Hola tía Vicky me dijo mamá que te pase las fotos'" , informa la causa.

La joven de 21 años le habría enviado a Caillava todas las fotografías que tenía del almuerzo a pedido de su madre, lo que llamó la atención de los investigadores, dado que había pasado casi una semana de la última vez que se lo vio con vida.

Macarena, la hija de Laudelina.

Además, otra de las pruebas que presentaron en su contra es una misteriosa llamada que mantuvo Laudelina con su hija Macarena, al finalizar su primera declaración como testigo del caso.

"¿Te preguntó en dónde es que sacamos el calzado y quién estaba?" , insistió la tía de Loan, a lo que la chica le responde: "No. Eso no me lo preguntaron" .

Se trataría del botín de Loan que habría sido plantado por la propia mujer, con el objetivo de desviar el foco de la investigación. A ese entonces, todavía no se consideraba una prueba falsa.

Caso Loan: detuvieron a otro policía implicado en la desaparición



Tras la declaración de Laudelina, ordenaron la detención de Francisco Méndez, un policía retirado que estuvo cercano al comisario Walter Maciel.

De acuerdo al testimonio de la mujer, el oficial habría participado en las maniobras para plantar pruebas falsas y desviar la investigación.