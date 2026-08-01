La caña con ruda se toma todos los 1° de agosto, ya que en esta fecha se conmemora el Día de la Pachamama, una festividad para agradecer, pedir y bendecir a la Madre Tierra.

Tomar estre brevaje es una tradición ancestral que viene de los pueblos originarios de América, quienes veían en la ruda muchas propiedades medicinales para calmar el ardor y la irritación de picaduras de bichos y alimañas, así como aliviar malestares gastrointestinales.

Si bien el ritual nació en el norte de la Argentina, más específicamente en las provincias de Misiones y Corrientes, con los años se extendió a todo el país.

Todos los 1° de agosto miles de personas aprovechan para tomar caña con ruda en ayunas, una costumbre que según la tradición ancestral trae protección, salud y buena suerte.

Por qué se toma caña con ruda el 1° de agosto

Caña con ruda: ¿por qué se toma el 1° de agosto?

La caña con ruda se toma el 1° de agosto, Día de la Pachamama , la fecha más importante para la cultura andina.

En el norte argentino esta celebración se vive con mucha intensidad. Se la conmemora durante todo el mes agosto pero, como indica la tradición, es el primer día del mes cuando se realiza la ceremonia de ofrenda a la madre tierra por todo lo que ella ha provisto y brindado.

La celebración no tiene una fecha aleatoria, sino que simboliza el momento en que se inicia la temporada de lluvias, o el fin de la época seca, y se realiza en agradecimiento a la fertilidad de la tierra, la cosecha y el buen tiempo.

Como en agosto se producían grandes lluvias, que junto al frío causaban muchas muertes en la población y en el ganado, crearon este remedio natural donde se mezcla la caña con la ruda .

A esta combinación de planta y bebida, el imaginario guaraní le fue adjudicando propiedades y virtudes . De allí derivó la creencia popular que considera a la caña con ruda como un conjuro contra la envidia y la mala suerte.

¿Cómo preparar caña con ruda?

Los ingredientes necesarios para preparar caña con ruda son:

1 botella de caña blanca (aguardiente)

Hojas frescas de ruda macho

Frasco o botella de vidrio con tapa hermética

El paso a paso para hacer la bebida que traerá salud y prosperidad en lo que resta del año es:

Lavar y secar las hojas de ruda. Colocarlas en un frasco limpio de vidrio. Agregar la caña blanca hasta cubrir completamente las hojas. Tapar bien y dejar macerar en un lugar oscuro y fresco durante al menos 7 días. Lo ideal es prepararla con un mes de anticipación, a comienzos de julio.

¿Cómo preparar caña con ruda?

¿Cómo se toma la caña con ruda?

Según el antiguo ritual, se deben tomar en ayunas tres tragos de caña . Este número no es casualidad, tiene un valor simbólico en muchas culturas, asociado al equilibrio y la protección.