Los bancos que operan en Argentina establecieron límites diarios máximos para la extracción de efectivo en cajeros automáticos, un esquema que se mantendrá vigente durante 2026. Los topes varían según la entidad y el perfil del cliente y determinan la cantidad de dinero que puede retirarse cada 24 horas. Si bien las billeteras virtuales y los pagos electrónicos poseen un gran protagonismo, los cajeros automáticos continúan siendo una herramienta fundamental para acceder de manera inmediata a pesos en efectivo, tanto para gastos cotidianos como para operaciones específicas. Los montos establecidos para marzo de 2026 son los siguientes: Estos topes pueden ser incrementados a través de la aplicación o el home banking, dependiendo del tipo de cuenta y del perfil del cliente. Se recomienda desde las instituciones bancarias verificar el límite específico de cada cuenta para evitar inconvenientes al momento de realizar retiros de efectivo. De acuerdo con la normativa vigente, los bancos únicamente deben informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuando un individuo efectúa extracciones en efectivo que superen los $ 10 millones. Al sobrepasar dicho umbral, la entidad financiera o la billetera virtual tiene la obligación de reportar la operación y ARCA puede requerir documentación respaldatoria, como recibos de sueldo, declaraciones juradas, facturas o comprobantes de transferencias.