Los ATMs son uno de los servicios bancarios más utilizados por los usuarios que requieren realizar operaciones financieras básicas en su vida cotidiana, tales como extracciones de efectivo o pagos de servicios. Su accesibilidad y conveniencia los convierten en una herramienta esencial para la gestión de finanzas personales. En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha emitido una advertencia en su sitio web oficial sobre una situación que podría afectar el funcionamiento de este servicio, lo que podría impedir a los usuarios llevar a cabo sus trámites a través de esta modalidad. Es fundamental que los ciudadanos estén informados sobre estas eventualidades para evitar inconvenientes en sus transacciones diarias. Las autoridades advierten que los apagones, provocados por fenómenos como el clima extremo, pueden afectar el funcionamiento habitual de los cajeros automáticos en la región, especialmente cuando no se dispone de un suministro alternativo. Dado que estos sistemas requieren una conectividad continua a la red eléctrica, los cortes de energía prolongados impactan de manera directa en su operatividad. En tales situaciones, mientras el servicio no se restablezca, los usuarios no podrán retirar o depositar efectivo, consultar saldo y movimientos o realizar transferencias. Sin embargo, es posible que algunos trámites se puedan realizar de forma alternativa a través de la banca online o las aplicaciones bancarias. Idear un plan de preparación para emergencias es esencial, dado que los cortes de energía pueden repercutir no sólo en el suministro eléctrico, sino también en la disponibilidad de alimentos y ciertos dispositivos médicos. Los cortes de energía no solo afectan los ATMs y el funcionamiento convencional de la actividad bancaria, sino que también pueden: