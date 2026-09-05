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La Asignación Universal por Hijo (AUH) exige que las familias beneficiarias cumplan una serie de condiciones para continuar recibiendo el beneficio. Entre ellas, se encuentra la correcta presentación de la Libreta AUH.

La documentación permite acreditar que los niños y adolescentes a cargo cumplen con los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar requeridos.

En caso de no presentarla, ANSES puede suspender el pago de la asignación y retener el porcentaje correspondiente.

Libreta AUH: por qué es obligatoria para los beneficiarios

La Libreta AUH funciona como una herramienta para que ANSES pueda verificar que los menores por los que se recibe la asignación cumplen con las condiciones vinculadas a salud, educación y vacunación.

El documento debe contar con la información correspondiente y ser presentado a través de los canales habilitados por ANSES. La correcta acreditación de estos requisitos es fundamental para mantener la regularidad de la prestación.

La Libreta tiene otra función importante: permite acceder al 20% de la AUH que ANSES retiene mensualmente. Ese porcentaje acumulado se paga posteriormente cuando el titular acredita el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Qué requisitos deben acreditar las familias que cobran AUH

La Libreta debe demostrar el cumplimiento de los principales controles exigidos para cada menor beneficiario.

Entre ellos se encuentran:

Controles de salud correspondientes.

Vacunación obligatoria de acuerdo con el calendario vigente.

Asistencia escolar de niños y adolescentes.

Presentación de la documentación de manera correcta y completa .

Validación de los datos correspondientes al menor y al titular de la prestación.

La documentación debe contar con las firmas y certificaciones correspondientes cuando sean necesarias. ANSES también establece pautas específicas para cargar la Libreta de manera digital.

Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH

Las familias que cobran la AUH deben prestar especial atención a este trámite porque no presentar la Libreta puede provocar la suspensión del pago.

El requisito no debe confundirse con el mecanismo mediante el cual ANSES retiene mensualmente una parte de la asignación. El 20% acumulado se libera una vez que se acredita el cumplimiento de las condiciones mediante la Libreta.

Por eso, mantener la documentación actualizada permite evitar inconvenientes en el cobro y, al mismo tiempo, recuperar el monto retenido correspondiente al período acreditado.

Cómo presentar la Libreta AUH de ANSES

El trámite puede realizarse de manera online mediante Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Los pasos indicados por ANSES incluyen:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar en Hijos > Libreta AUH. Revisar los datos registrados. Completar los campos correspondientes a educación, salud y vacunación. Generar la Libreta si existen datos pendientes. Llevar el formulario a la institución educativa o centro de salud correspondiente para su certificación. Cargar posteriormente una imagen legible del documento completo en Mi ANSES. Esperar la confirmación de la presentación.

ANSES también contempla la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial cuando existan inconvenientes con la presentación digital.

Quiénes pueden cobrar la Asignación Universal por Hijo

La AUH está destinada a familias que cumplen con determinados requisitos establecidos por ANSES.

Entre las condiciones generales se encuentra tener hijos solteros menores de 18 años o hijos con discapacidad, en este último caso sin límite de edad.

Por eso, además de cumplir con la Libreta AUH, es importante que las familias revisen periódicamente su situación en Mi ANSES para detectar posibles inconsistencias o cambios que puedan afectar el beneficio.