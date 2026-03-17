El descubrimiento de nuevos exoplanetas sigue cambiando lo que se sabe sobre el universo. Cada avance en la observación espacial permite detectar mundos más complejos, con características que no encajan en los modelos clásicos. En este contexto, un equipo internacional liderado por la Universidad de Oxford ha identificado un nuevo tipo de planeta que rompe con todas las categorías conocidas. El estudio, publicado en Nature Astronomy y basado en observaciones del telescopio James Webb, describe un mundo con propiedades únicas que obligan a replantear cómo se clasifican los planetas fuera del Sistema Solar. El protagonista de este descubrimiento astronómico es L 98-59 d, un planeta situado a unos 35 años luz de la Tierra. Tiene aproximadamente 1,6 veces el tamaño terrestre, pero presenta una densidad más baja de lo esperado y una composición que desconcertó a los científicos desde el inicio. Las observaciones realizadas con el telescopio espacial James Webb, confirmadas por datos de observatorios terrestres, detectaron una atmósfera rica en azufre, con presencia de sulfuro de hidrógeno. Este tipo de composición no coincide con las categorías habituales de planetas pequeños, como los rocosos o los ricos en agua. El autor principal del estudio, Harrison Nicholls, explicó que “este tipo de planeta no encaja en las clasificaciones actuales”, lo que obliga a revisar los modelos existentes sobre formación planetaria. Este punto es clave: no se trata de una variación, sino de una posible nueva categoría de mundo. Uno de los elementos más sorprendentes de este planeta con magma es su estructura interna. Los modelos indican la presencia de un océano global de magma, formado por silicatos fundidos similares a la lava terrestre. Este océano se extendería miles de kilómetros bajo la superficie y actuaría como un enorme depósito de azufre. Esa reserva interna es la que permite que el planeta mantenga una atmósfera densa con compuestos que, en condiciones normales, se perderían en el espacio. Además, existe un intercambio constante entre el interior y la atmósfera. Este proceso químico explica por qué el planeta conserva gases como el sulfuro de hidrógeno durante miles de millones de años. Observaciones realizadas en 2024 detectaron también dióxido de azufre en las capas altas, generado por la radiación de su estrella. Según explica la Agencia Espacial Europea en su programa de estudio de exoplanetas, este tipo de análisis atmosférico es clave para entender la composición y evolución de mundos lejanos. El descubrimiento no solo suma un nuevo objeto al catálogo. Cambia el marco completo de análisis sobre los planetas fuera del Sistema Solar. La existencia de este mundo sugiere que la diversidad planetaria es mucho mayor de lo que se pensaba. Aunque los científicos consideran poco probable que un entorno así pueda albergar vida, su estudio permite entender mejor cómo se forman los planetas y cómo evolucionan sus atmósferas. Este tipo de casos extremos ayuda a ajustar los modelos teóricos. El papel del telescopio James Webb resulta central en este avance. Según explica la NASA sobre sus capacidades científicas, este instrumento permite analizar la composición química de atmósferas lejanas con un nivel de precisión sin precedentes. En los próximos años, misiones como Ariel y PLATO ampliarán este conocimiento al estudiar cientos de exoplanetas. En ese contexto, este nuevo tipo de planeta podría ser el primero de muchos mundos aún desconocidos, que obligarán a redefinir cómo se entiende la formación y diversidad del universo.