En esta noticia
Tras un inicio de semana con un clima soleado en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SNM) informó la inminente llegada de una fuerte tormenta. El temporal iniciará con fuertes vientos sentido este, seguido de lluvias con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires
El organismo del clima informó un cambio en el pronóstico del tiempo para Buenos Aires. Durante el mediodía del miércoles 17 ingresarán vientos sentido este y durante la tarde llegarán las precipitaciones. Las localidades que serán afectadas por el temporal son:
- Azul
- Olavarría
- Trenque Lauquen
- Benito Juárez
- Tandil
- Mar del Plata
- Miramar
- Necochea
- Tres Arroyos
Se espera que las lluvias continúen durante la tarde y noche para dar paso a un jueves soleado con máximas de 34° y un cielo despejado.
Cuándo llega la tormenta al AMBA
El SMN informó que durante la madrugada del sábado 20 llegarán intensas nubes negras al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que traerán una fuerte tormenta. Se esperan cerca de 20 milímetros de precipitaciones con vientos de hasta 36 kilómetros por hora.
El mal tiempo se prolongará hasta el mediodía y refrescará la temperatura hasta los 22°.
Cómo estará el clima en CABA en la semana
El organismo publicó el pronóstico del tiempo para CABA:
- Martes 16: mínimas de 19° y máximas de 26° a la tarde.
- Miércoles 17: empieza a subir la temperatura con una máxima de 30° y un cielo despejado.
- Jueves 18: el día más caluroso de la semana con 34°.
- Viernes 19: cielo despejado, sensación térmica entre 22° y 31°.
- Sábado 20: fuertes tormentas durante la madrugada con mínimas de 22°.
- Domingo 21: cielo nublado con temperaturas entre 22° y 28°.