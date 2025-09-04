¿Cambia el Día del Maestro? Definieron si habrá feriado y qué pasará con las clases

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en todo el país, en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, conocido como "el padre del aula". En este marco, el Gobierno definió si la fecha se considerará o no feriado en 2025.

Miles de argentinos se preguntan cuándo habrá una nueva jornada no laborable o si se dará un fin de semana largo en septiembre, para aprovechar y realizar una escapada turística a alguna región del país. ¿Qué pasará con este asueto?

¿Es feriado el Día del Maestro?



El 11 de septiembre de cada año se conmemora el Día del Maestro, en recuerdo al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, por lo cual los maestros y alumnos podrán disfrutar de un día de extra de descanso.

Vale destacar que este feriado escolar solo se aplica a docentes y estudiantes de las escuelas primarias del país. El resto de los trabajadores deberá continuar con su jornada con normalidad.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro?

El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro. La fecha elegida coincide con el aniversario del fallecimiento del "padre del aula", quien fue un político argentino que decidió dedicar su vida al desarrollo de la educación en el país.

En 1868, Sarmiento fue elegido presidente de la Nación y durante su mandato ordenó la creación de 800 colegios, además de poner en marcha programas orientados al alcance escolar. Así logró incrementar el alumnado de 30.000 a 110.000 estudiantes.

¿Qué pasará con el feriado del 21 de septiembre?

Cada 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante, fecha que está destinada a los alumnos de escuelas secundarias o universidades.

Sin embargo, en esta ocasión la efeméride cae un día domingo y al tratarse de un asueto parcial, no se trasladará la fecha.

Calendario Completo de Feriados 2025 - Segundo Semestre

Feriados inamovibles restantes:

8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

: Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín 12 de octubre : Día de la Diversidad Cultural -se traslada al viernes 10-

: Día de la Diversidad Cultural -se traslada al viernes 10- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables con fines turísticos: