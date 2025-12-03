Confirmado por Educación | Cambia el calendario escolar del 2026 y habrá más días de vacaciones: cuándo inician las clases.

El marcado descenso de temperaturas que caracteriza el inicio de diciembre de 2025 ha activado protocolos especiales en el sistema educativo nacional. La Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con las autoridades estatales, ha dispuesto la implementación de un horario invernal especial y el adelanto de las vacaciones de invierno en diversas entidades del país.

El objetivo primordial de estas modificaciones es proteger la salud de los alumnos, reduciendo su exposición al frío más intenso —especialmente en las primeras horas de la mañana— y mitigando el riesgo de contagios de enfermedades respiratorias.

Cuáles son las nuevas fechas del calendario escolar: cuándo inician las vacaciones

El horario invernal 2025-2026 entrará en vigor desde el inicio de diciembre de 2025 y se mantendrá vigente hasta febrero de 2026, cubriendo el periodo más frío del año. Es crucial destacar que estos ajustes de horarios no aplican a nivel nacional, sino que se concentran en las entidades y zonas geográficas con mayor impacto por las bajas temperaturas.

Los estados que han confirmado cambios en los horarios escolares hasta el momento son:

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

San Luis Potosí.

Las autoridades han especificado que, incluso dentro de estas entidades, los ajustes se aplican principalmente en las zonas donde el frío es más severo, y cada plantel tiene la facultad de emitir su propio aviso detallado a la comunidad.

Las modificaciones al horario de entrada y salida varían según el estado y el nivel educativo.

Puebla: el ajuste es general, con un retraso de 30 minutos tanto en la entrada como en la salida.

Tlaxcala: el turno matutino se recorre de 8:30 a 13:00 horas

San Luis Potosí: solo se aplica una tolerancia de 30 minutos para la entrada en la primaria matutina y se adelanta la salida en el turno vespertino.

Además de los horarios, varias entidades han confirmado el adelanto de las vacaciones de invierno. Oficialmente, el periodo vacacional abarca del 19 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Sin embargo, el regreso a clases será el lunes 12 de enero de 2026, ya que del 7 al 9 de enero se llevará a cabo un Taller Intensivo para docentes y directivos.

Confirmado por Educación: adelantan las vacaciones de diciembre Fuente: Shutterstock PRACH_STOCK

Los estados que han anunciado adelantos específicos en el inicio de sus vacaciones, principalmente por condiciones climáticas extremas como temperaturas bajo cero y falta de calefacción, son Chihuahua, Coahuila y Durango. En zonas serranas y regiones con frentes fríos severos, el descanso puede iniciar uno o dos días antes del calendario oficial, como el 17 o 18 de diciembre.

Secretarías de Educación y Protección Civil citan las temperaturas que descienden a niveles bajo cero, el elevado riesgo de contagios de influenza y otros virus respiratorios, y la existencia de escuelas sin la infraestructura o calefacción adecuada.

La SEP respalda y permite estos ajustes locales, siempre que las entidades garanticen el cumplimiento de los días efectivos de clase requeridos por la normativa. Mientras tanto, la mayoría de las entidades como CDMX, Estado de México, Jalisco, y Veracruz, seguirán el calendario oficial, iniciando sus vacaciones el 19 de diciembre.