El café es una de las bebidas más consumidas del mundo y millones de personas lo eligen cada mañana para comenzar el día con más energía. Sin embargo, tomarlo caliente o frío puede generar efectos diferentes en el cuerpo, desde cambios en la digestión y la hidratación hasta variaciones en la absorción de cafeína y la sensación de saciedad. Por eso, especialistas en nutrición y salud analizan cada vez más cómo influye la temperatura del café en el organismo. Aunque ambos tipos comparten propiedades antioxidantes y estimulantes gracias a la cafeína, la manera en que el cuerpo los procesa puede variar según la temperatura, la preparación y el momento del consumo. El café caliente suele asociarse con una sensación de bienestar y activación inmediata. Al consumirlo, muchas personas experimentan una sensación de confort que ayuda a despertar el cuerpo y estimular la circulación durante las primeras horas de la mañana. Además, el vapor y la temperatura elevada pueden generar un efecto relajante en el sistema digestivo. Otro de sus efectos más conocidos es la capacidad de estimular rápidamente el sistema nervioso central. La cafeína presente ayuda a aumentar el estado de alerta, mejorar la concentración y reducir temporalmente la sensación de cansancio. A su vez, puede favorecer la digestión en algunas personas. Su temperatura ayuda a estimular los movimientos intestinales y puede acelerar el tránsito digestivo, motivo por el cual muchas personas sienten necesidad de ir al baño poco después de tomarlo. Sin embargo, en individuos sensibles también podría aumentar la acidez o provocar irritación estomacal. Además, algunos estudios sugieren que las bebidas calientes generan mayor sensación de saciedad momentánea. Esto puede ayudar a controlar el apetito durante las primeras horas del día, aunque los efectos dependen de cada organismo y de si se consume solo o acompañado con leche, azúcar u otros ingredientes. El café frío ganó popularidad en los últimos años gracias a preparaciones como el cold brew. Una de sus principales diferencias es que suele resultar menos ácido y más suave al paladar, especialmente cuando se prepara mediante extracción en frío durante varias horas. Algunas personas lo toleran mejor porque genera menor irritación estomacal. Esto puede beneficiar a quienes padecen sensibilidad digestiva, reflujo o molestias gástricas asociadas al café caliente. Además, al servirse frío, suele ser más refrescante y agradable en climas cálidos. Otro efecto importante es la sensación de hidratación y frescura. Aunque el café contiene cafeína, que tiene un leve efecto diurético, el frío puede resultar más fácil de consumir en mayor cantidad, especialmente durante el verano. Sin embargo, los especialistas recomiendan moderar el agregado de azúcar, cremas o jarabes que suelen incorporarse en algunas versiones comerciales. La elección entre frío o caliente depende principalmente de las necesidades y preferencias de cada persona. Quienes buscan una sensación de activación inmediata y disfrutan de bebidas reconfortantes suelen inclinarse por el café caliente, especialmente durante el invierno o en las primeras horas de la mañana. Por otro lado, las personas con sensibilidad estomacal o que viven en climas cálidos pueden sentirse más cómodas consumiendo el frío. Su sabor más suave y menor acidez puede resultar beneficioso para quienes experimentan molestias digestivas después de tomar café tradicional caliente. Los especialistas coinciden en que ambos tipos de café pueden formar parte de una alimentación equilibrada si se consumen con moderación. Lo más importante es controlar la cantidad de cafeína diaria y evitar excesos de azúcar o ingredientes ultraprocesados que puedan disminuir los beneficios naturales de esta bebida.