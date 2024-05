Bajar de peso con caminatas: los 3 aspectos a tener en cuenta para conseguir resultados y cuál es la rutina que recomienda Harvard

Conseguir resultados al intentar bajar de peso con caminatas puede ser un desafío, pero entender los aspectos clave puede marcar la diferencia. Existen 3 elementos fundamentales a considerar para optimizar tus caminatas. Conocé qué rutina recomiendan expertos de Harvard.

En esta nota, te explicamos los 3 aspectos cruciales a tener en cuenta para enfocarse en la pérdida de peso durante las caminatas. Además, te damos los detalles de la rutina respaldada por Harvard, según confirma Runners World.

Bajar de peso con caminatas: no se puede eliminar grasa de forma localizada

Eliminar grasa de áreas específicas del cuerpo no es tan sencillo como parece. La ciencia respalda este hecho, ya que diversos factores como la genética, el género y la edad influyen en este proceso.

Los genes desempeñan un papel fundamental, determinando aproximadamente el 60% de cómo se distribuye la grasa en el cuerpo. También las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como los cambios asociados con el envejecimiento, pueden afectar la velocidad y la ubicación de la pérdida de grasa.

La distribución de la grasa corporal está influenciada por factores genéticos, de género y edad, según la ciencia. (Foto: Freepik)

1. La ciencia no respalda los ejercicios localizados para bajar de peso

Contrariamente a la creencia popular, no hay evidencia que respalde la idea de que realizar ejercicios específicos en una zona determinada del cuerpo conduzca a la quema de grasa en esa área en particular.

Nuestro cuerpo recurre a las reservas de grasa de manera general durante el ejercicio, no de forma localizada. Por lo tanto, no importa cuánto nos esforcemos, la quema de grasa localizada no es una posibilidad realista.

2. Enfocarse en la eliminación de grasa general

Para lograr los resultados deseados en áreas específicas, es crucial centrarse en la pérdida de grasa de manera general. No existe una fórmula mágica más allá de este enfoque.

3. La frecuencia del ejercicio

Al incorporar caminatas regulares a tu rutina, vas a dar un gran paso hacia tus objetivos. Lo ideal es caminar al menos 5 días a la semana, en sesiones de al menos 30 minutos.

Caminar es una excelente actividad física para:

Mantener la salud cardiovascular

Reducir el colesterol

Controlar la presión arterial

Regular el azúcar en sangre

Ayuda a quemar grasa corporal

Preservar la masa muscular.

La incorporación de caminatas regulares en la rutina diaria puede conducir a resultados tangibles a largo plazo en términos de control de peso y mejora de la salud. (Foto: Pixabay)

Rutina recomendada por Harvard para bajar de peso

Según comparte la Universidad de Harvard, una rutina efectiva para la pérdida de peso implica alternar periodos cortos de caminata rápida con periodos iguales o más largos de caminata algo más lenta. Acá tenés cómo implementarla:

Acelerá el ritmo durante 30 o 60 segundos y luego volvé al paso normal, pero vigoroso, durante uno o dos minutos.





Los aumentos de velocidad pueden durar desde unos pocos segundos hasta unos minutos, seguidos de un tiempo igual o mayor de recuperación.





Esta metodología se basa en el entrenamiento por intervalos.

Es crucial agregar ejercicios diseñados para aumentar la fuerza y la masa muscular. Esta práctica va a mejorar tu calidad de vida y funcionalidad, como también contribuye a un envejecimiento más saludable.