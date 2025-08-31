Aumentan colectivos y subte: a cuánto se va el boleto desde septiembre

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vuelve a registrar un ajuste tarifario desde este lunes. La actualización, que responde al esquema automático de incremento mensual - inflación más un 2 % -, impacta en colectivos y subtes, y ya fue oficializada a través del Boletín Oficial.

La medida llega en un contexto de presión inflacionaria y fuerte peso del gasto en movilidad para los usuarios diarios. Según estimaciones oficiales, el incremento promedio ronda entre 3,8 % y 3,9 %, aunque el impacto final depende de cada tramo recorrido y del uso de la tarjeta SUBE registrada, que continúa siendo la herramienta clave para acceder a valores reducidos.

Cuánto aumentan los boletos en septiembre

Subte

El pasaje base sube un 3,87 %. Los usuarios con SUBE registrada pagarán:

1-20 viajes: $ 1.071

21-30 viajes: $ 856,80

31-40 viajes: $ 749,70

Más de 41 viajes: $ 642,60

En caso de no tener SUBE registrada los valores serán:

1-20 viajes: $ 1702,89

21-30 viajes: $ 1362,31

31-40 viajes: $ 1192,02

Más de 41 viajes: $ 1021,73

El pasaje base sube un 3,87 %. (Fuente: archivo)

Colectivos

E l aumento promedio es de 3,9 %, con tarifas diferenciadas según recorrido.

Ciudad de Buenos Aires (líneas locales)

Con SUBE registrada 0-3km: $526,15 3-6km: $586,13 6-12km: $631,29 12-27km: $676,48

Con Tarifa Social

0-3km: $236,76



3-6km: $263,75



6-12km: $284,08



12-27km: $304,41

Con SUBE no registrada 0-3km: $836,58 3-6km: $931,95 6-12km: $1003,75 12-27km: $1075,60



Provincia de Buenos Aires (líneas suburbanas)

Con SUBE registrada 0-3km: $529,45 3-6km: $589,80 6-12km: $635,24 12-27km: $680,72 Más de 27km: $725,88

Con Tarifa Social 0-3km: $238,25 3-6km: $265,41 6-12km: $285,85 12-27km: $306,32 Más de 27km: $326,64

Con SUBE no registrada

0-3km: $841,83



3-6km: $937,78



6-12km: $1010,03



12-27km: $1082,34



Más de 27km: $1154,15

El impacto final depende de cada tramo recorrido y del uso de la tarjeta SUBE registrada. (Fuente: archivo)

Colectivos nacionales (AMBA)

Con SUBE registrada 0-3km: $451,01 3-6km: $502,43 6-12km: $541,13 12-27km: $579,87 Más de 27km: $618,35

Con Tarifa Social 0-3km: $202,95 3-6km: $226,09 6-12km: $243,50 12-27km: $260,94 Más de 27km: $278,25

Con SUBE no registrada

0-3km: $717,11



3-6km: $798,86



6-12km: $860,40



12-27km: $921,99



Más de 27km: $983,18