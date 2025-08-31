Edición: Argentina
Transporte público

Aumentan colectivos y subte: a cuánto se va el boleto desde septiembre

El transporte público sufrirá ajustes este mes e impactará directamente en el bolsillo de los argentinos.

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vuelve a registrar un ajuste tarifario desde este lunes. La actualización, que responde al esquema automático de incremento mensual -inflación más un 2 %-, impacta en colectivos y subtes, y ya fue oficializada a través del Boletín Oficial.

La medida llega en un contexto de presión inflacionaria y fuerte peso del gasto en movilidad para los usuarios diarios. Según estimaciones oficiales, el incremento promedio ronda entre 3,8 % y 3,9 %, aunque el impacto final depende de cada tramo recorrido y del uso de la tarjeta SUBE registrada, que continúa siendo la herramienta clave para acceder a valores reducidos.

 Cuánto aumentan los boletos en septiembre 

 Subte 

El pasaje base sube un 3,87 %. Los usuarios con SUBE registrada pagarán:

  • 1-20 viajes: $ 1.071

  • 21-30 viajes: $ 856,80

  • 31-40 viajes: $ 749,70

  • Más de 41 viajes: $ 642,60

En caso de no tener SUBE registrada los valores serán: 

  • 1-20 viajes: $ 1702,89

  • 21-30 viajes: $ 1362,31

  • 31-40 viajes:$ 1192,02

  • Más de 41 viajes: $ 1021,73

Colectivos

El aumento promedio es de 3,9 %, con tarifas diferenciadas según recorrido. 

Ciudad de Buenos Aires (líneas locales)

  • Con SUBE registrada

    • 0-3km: $526,15

    • 3-6km: $586,13

    • 6-12km: $631,29

    • 12-27km: $676,48

  • Con Tarifa Social

    • 0-3km: $236,76

    • 3-6km: $263,75

    • 6-12km: $284,08

    • 12-27km: $304,41

  • Con SUBE no registrada

    • 0-3km: $836,58

    • 3-6km: $931,95

    • 6-12km: $1003,75

    • 12-27km: $1075,60 

Provincia de Buenos Aires (líneas suburbanas)

  • Con SUBE registrada

    • 0-3km: $529,45

    • 3-6km: $589,80

    • 6-12km: $635,24

    • 12-27km: $680,72

    • Más de 27km: $725,88

  • Con Tarifa Social

    • 0-3km: $238,25

    • 3-6km: $265,41

    • 6-12km: $285,85

    • 12-27km: $306,32

    • Más de 27km: $326,64

  • Con SUBE no registrada

    • 0-3km: $841,83

    • 3-6km: $937,78

    • 6-12km: $1010,03

    • 12-27km: $1082,34

    • Más de 27km: $1154,15 

Colectivos nacionales (AMBA)

  • Con SUBE registrada

    • 0-3km: $451,01

    • 3-6km: $502,43

    • 6-12km: $541,13

    • 12-27km: $579,87

    • Más de 27km: $618,35

  • Con Tarifa Social

    • 0-3km: $202,95

    • 3-6km: $226,09

    • 6-12km: $243,50

    • 12-27km: $260,94

    • Más de 27km: $278,25

  • Con SUBE no registrada

    • 0-3km: $717,11

    • 3-6km: $798,86

    • 6-12km: $860,40

    • 12-27km: $921,99

    • Más de 27km: $983,18

El incremento en los pasajes se enmarca en la escalada de precios que atraviesan los servicios públicos desde comienzos de año. Aun con esta actualización, las tarifas permanecen sujetas al esquema derevisión automática que se aplica todos los meses según la inflación informada por el INDEC, lo que anticipa eventuales ajustes adicionales si no se modifica el actual escenario macroeconómico.

