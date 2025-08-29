Cambian los colectivos: llega una nueva línea que unirá a la Ciudad con una importante localidad del sur bonaerense

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sumará una nueva línea de colectivos a su recorrido, según confirmó la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. De esta manera, mejorará la movilidad de un grupo de argentinos.

Se trata de un nuevo servicio que unirá estaciones importantes de la Ciudad de Buenos Aires, como Retiro u Once, con los partidos de la zona sur del conurbano . A su vez, se modificará otra línea con ramales más ajustados y tarifas más bajas.

Construirán un estadio de última generación en esta ciudad clave del país: dónde quedará y cuándo se inaugura

Conquista a todos: el país de América Latina con el tren más rápido y moderno de la región

La nueva línea de colectivos en el AMBA

De acuerdo a la Resolución 42/2025 que fue publicada en el Boletín Oficial hace dos semanas, el organismo a cargo de Luis Pierrini anunció la creación de la línea 197 de colectivos, la cual estará a cargo de La Central de Vicente López S.A.C.

Según especificaron en el documento, su objetivo es optimizar las frecuencias, reorganizar los recorridos y así mejorar la experiencia de los pasajeros.

La medida surge a partir de los análisis de los datos del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), con el que se pudo detectar una demanda por parte de los usuarios y así construir las nuevas trazas.

En el caso de esta nueva línea, tendrá entre 80 y 113 coches comunes con ocho ramales (de la A a la H).

El recorrido de esta nueva línea de colectivos en el AMBA

Servicios Comunes Básicos

A: Plaza de Miserere (CABA) - Ingeniero Allan (Florencio Varela)

B: Plaza de Miserere - Barrio Marítimo (Berazategui)

C: Retiro - Rotonda Juan María Gutiérrez (Berazategui) por Sarandí

D: Retiro - Rotonda Juan María Gutiérrez (por Acceso Sudeste - AU Presidente Perón)

E: Retiro - Estación Florencio Varela (Florencio Varela).

Servicios Expresos

F: Plaza de Miserere - Rotonda Juan María Gutiérrez

G: Retiro - Rotonda Juan María Gutiérrez

H: Retiro - Rotonda Juan María Gutiérrez.

ARCA | El Gobierno suspenderá todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes de esta lista

Cambia el recorrido de una línea de colectivos en la zona sur del conurbano

La resolución también anuncia que la línea 129, que une históricamente Capital con La Plata, cambiará varios ramales. Justamente, contará con 52 coches de media distancia por autopista y las modificaciones irán para los recorridos B y E :

Servicios Comunes Básicos

A: Plaza de Miserere (CABA) - Terminal de La Plata

B: Retiro (CABA) - Terminal de La Plata

C: Estación Marcelo T. de Alvear (Metrobus 9 de Julio, CABA) - Terminal de La Plata

Servicios Expresos