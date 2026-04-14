El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 no solo impacta los ingresos de los trabajadores, sino también a obligaciones legales como la cuota alimentaria. Con la actualización del salario base, se modifican los valores de referencia que deben destinarse al sostenimiento de niños, niñas y adolescentes. La cuota alimentaria es un aporte económico obligatorio que deben realizar padres o tutores para cubrir necesidades básicas de los menores, como alimentación, vivienda, salud, educación y recreación. Su valor no es fijo, pero sí está directamente relacionado con los ingresos del responsable. Para 2026, el salario mínimo legal vigente quedó fijado en $1.750.905, cifra que sirve como base para calcular la cuota alimentaria. Aunque el ingreso total con auxilio de transporte alcanza los $2.000.000, este adicional no se incluye en el cálculo, ya que no tiene carácter salarial. En este contexto, la ley establece que la cuota puede representar entre el 20% y el 35% del salario mínimo, aunque en algunos casos puede llegar hasta un máximo del 50%. Esto implica que: El valor exacto no se establece de forma automática, sino que es determinado por un juez de familia. Para ello, se analizan distintos factores vinculados tanto al menor como al adulto responsable. Entre los principales criterios se encuentran: Además, si la persona tiene más de un hijo o dependientes, el monto total fijado se distribuye entre todos los beneficiarios, respetando los límites legales. Las autoridades también tienen en cuenta otras variables al momento de fijar la cuota. Entre ellas, si el responsable tiene personas adicionales a cargo o si existen condiciones especiales dentro del núcleo familiar. De esta manera, el monto final puede variar significativamente entre un caso y otro, incluso cuando los ingresos sean similares, ya que cada situación se analiza de forma particular.