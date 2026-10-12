El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que para este lunes 12 de octubre rige una alerta de nivel naranja por tormentas en Mendoza y Neuquén.
Este tipo de fenómenos meteorológicos son “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, según expresa el SMN, y podrían estar acompañados de ráfagas de viento superiores a 60 km/h, lluvias abundantes, tormentas eléctricas y granizo.
La alerta meteorológica naranja se encuentra vigente para el sureste y centro de Mendoza y el noroeste de Neuquén, respectivamente. Además, en el resto de ambas provincias rige una alerta amarilla, también por tormentas.
Alerta meteorológica naranja por tormentas: las zonas afectadas
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional a través del Sistema de Alerta Temprana, la alerta naranja por tormentas es para toda la jornada de este lunes 12 de octubre.
La misma, por su parte, afectará a las siguientes localidades:
Mendoza:
- Zona baja de Malargüe
- General Alvear
- Zona baja de San Rafael
- Junín
- Rivadavia
- Valles de Luján de Cuyo
- Valles de San Carlos
- Valles de Tunuyán
- Valles de Tupungato
- Capital
- Godoy Cruz
- Guaymallén
- Maipú
Neuquén:
- Este de Loncopué
- Este de Picunches
- Este de Ñorquín
- Oeste de Añelo
- Oeste de Pehuenches
- Sur de Chos Malal
- Sur de Minas
Qué fenómenos se esperan durante el temporal
El SMN anticipó que las tormentas podrían estar acompañadas de diferentes fenómenos climáticos, presentándose a lo largo de toda la jornada.
En este aspecto, el SMN detalló que las áreas afectadas podrían registrar abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.
Asimismo, los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 35 y 60 mm, cuyos podrían ser superados de forma puntual.
Cómo estará el clima en Buenos Aires
El SMN informó que para esta semana se registrará una fuerte presencia de nubosidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, con temperaturas más bajas y algunas lluvias.
Pronóstico extendido en CABA:
- Lunes 12: temperatura mínima 11°, máxima 16° con cielo cubierto y lloviznas aisladas.
- Martes 13: temperatura mínima 12°, máxima 18° con cielo cubierto y lluvias leves durante la mañana y la tarde.
- Miércoles 14: temperatura mínima 14°, máxima 18° con cielo cubierto o y lluvias leves durante todo el día.
- Jueves 15: temperatura mínima 14°, máxima 18° con cielo mayormente nublado, sin precipitaciones.
- Viernes 16: temperatura mínima 14°, máxima 19° con cielo mayormente nublado, sin precipitaciones.
- Sábado 17: temperatura mínima 12°, máxima 16° con cielo mayormente nublado, sin precipitaciones.
- Domingo 18: temperatura mínima 12°, máxima 18° con cielo mayormente nublado, sin precipitaciones.