El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que para este lunes 12 de octubre rige una alerta de nivel naranja por tormentas en Mendoza y Neuquén.

Este tipo de fenómenos meteorológicos son “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, según expresa el SMN, y podrían estar acompañados de ráfagas de viento superiores a 60 km/h, lluvias abundantes, tormentas eléctricas y granizo.

La alerta meteorológica naranja se encuentra vigente para el sureste y centro de Mendoza y el noroeste de Neuquén, respectivamente. Además, en el resto de ambas provincias rige una alerta amarilla, también por tormentas.

Alerta meteorológica naranja por tormentas: las zonas afectadas

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional a través del Sistema de Alerta Temprana , la alerta naranja por tormentas es para toda la jornada de este lunes 12 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió la alerta para este lunes. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

La misma, por su parte, afectará a las siguientes localidades:

Mendoza:

Zona baja de Malargüe

General Alvear

Zona baja de San Rafael

Junín

Rivadavia

Valles de Luján de Cuyo

Valles de San Carlos

Valles de Tunuyán

Valles de Tupungato

Capital

Godoy Cruz

Guaymallén

Maipú

Neuquén:

Este de Loncopué

Este de Picunches

Este de Ñorquín

Oeste de Añelo

Oeste de Pehuenches

Sur de Chos Malal

Sur de Minas

Qué fenómenos se esperan durante el temporal

El SMN anticipó que las tormentas podrían estar acompañadas de diferentes fenómenos climáticos, presentándose a lo largo de toda la jornada.

En este aspecto, el SMN detalló que las áreas afectadas podrían registrar abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes .

Asimismo, los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 35 y 60 mm, cuyos podrían ser superados de forma puntual.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

El SMN informó que para esta semana se registrará una fuerte presencia de nubosidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, con temperaturas más bajas y algunas lluvias.

Pronóstico extendido en CABA. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Pronóstico extendido en CABA: