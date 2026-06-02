El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantiene un sistema de evaluación permanente también conocido como scoring. Cada conductor tiene un número de puntos establecido que disminuye con cada infracción cometida y, al llegar a cero, se anula la licencia de conducir.

La suspensión del registro puede extenderse desde los sesenta días hasta los cinco años.

Arranca la anulación de licencias: qué conductores podrán quedar inhabilitados

El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) de la Ciudad es un sistema en donde se asigna un puntaje inicial de 20 puntos a cada conductor cuando se hace entrega del registro .

Se restarán puntos cuando se cometan infracciones, pero se podrán reasignar mediante dos tipos de cursos:

Cursos voluntarios : se realiza mediante el pago voluntario de infracciones que, además, contempla un curso de reeducación vial para recuperar 4 puntos. Solo podrá ser realizado una vez al año.

Curso obligatorio: se realiza cuando se alcanzan los 0 puntos en el sistema de scoring.

Cómo se puede recuperar puntos en el sistema de scoring de la Ciudad

Cuando se comete una infracción, se tiene la posibilidad de realizar un pago voluntario que habilita la participación en un curso online de educación vial. En caso de ser aprobado, se reasignan la mitad de los puntos perdidos en la infracción. Cabe recordar que no todas las infracciones permiten el pago voluntario, por ende, no todas tiene reasignación de puntos.

Por otro lado, el curso voluntario de reeducación vial es independiente a las infracciones cometidas. Siempre que no se haya alcanzado los 0 puntos se podrá acceder al curso para recuperar hasta 4 . Quienes tengan licencia de conducir profesional realizarán un curso con contenido especializado.

Qué pasa si pierdo todos los puntos de la licencia de conducir

Cuando un conductor pierde todos los puntos se le anulará la licencia de conducir por un periodo de entre 60 días y 5 años según corresponda. Será obligatorio un curso de educación vial y la acreditación del mismo ante las autoridades para obtener 10 puntos.

Cabe recordar que la inhabilitación no es inmediata, sino que se abre un plazo de 20 días para presentarse ante el Controlador Administrativo de Faltas.

Los plazos de inhabilitación son los siguientes:

Primera vez en llegar a 0 puntos : licencia inhabilitada por 60 días. Se debe realizar el curso de educación vial.

Segunda vez en llegar a 0 puntos : registro inhabilitado por 180 días. Se debe realizar el curso. Se dispone la caducidad de la licencia y, en caso se necesite otra, se deberá iniciar un nuevo trámite.

Tercera vez en llegar a 0 puntos : inhabilitación por 2 años. Se debe realizar el curso y e dispone la caducidad de la licencia.

Cuarta vez en llegar a 0 puntos: quita del carnet por 5 años. Se deberá realizar el curso y se dispone la caducidad de la licencia.

Qué infracciones quitan puntos y permiten reasignación parcial

Infracción Puntos que descuenta Puntos que recupera No respetar indicaciones de autoridad 2 1 Conducir con licencia vencida 4 2 Licencia o documentación vencida (transporte público) 4 2 Conducir sin anteojos o lentes de contacto (según licencia) 4 2 No utilizar cinturón de seguridad 4 2 Violar la luz roja 5 3

Qué faltas no permiten reasignación de puntos

Para evitar la inhabilitación del registro se debe tener en cuenta que existen algunas infracciones que no permiten la reasignación de puntos del sistema scoring: