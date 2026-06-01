Hallazgo histórico: rescatan del mar restos del Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo

En las aguas del mar Mediterráneo, un grupo de los mejores arqueólogos descubrió un tesoro de la Humanidad buscado por cientos de años. Se trata de 22 bloques de tamaño monumental que pertenecieron al legendario Faro de Alejandría, que permaneció sumergido durante siglos en las profundidades de ese puerto del oriente de Egipto.

Imagen creada con ChatGPT

La misión de la operación es escanear los elementos encontrados para reconstruir digitalmente la estructura milenaria, considerada una de las 7 maravillas del Viejo Mundo.

Este descubrimiento forma parte del proyecto internacional PHAROS, una colaboración entre el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia -bajo el liderazgo de la arqueóloga Isabelle Hairy-, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes.

Recuperan del mar el Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo

Entre los elementos extraídos hay dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, con pesos que alcanzan entre 70.000 y 80.000 kilos cada uno. Estas piezas formaban parte de la entrada monumental del Faro, cuya arquitectura combinaba técnicas egipcias y griegas.

Bloques rescatados del Faro de Alejandría. (Fuente: archivo).

Si bien las ruinas hundidas eran visibles desde 1968 , hace más de 20 años que se realiza un trabajo arqueológico sistemático. En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur dirigió una exploración a gran escala y documentó más de 3300 objetos, incluyendo esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito.

Los bloques fueron rescatados luego de 3 décadas de investigaciones submarinas, iniciadas por Yves Empereur, quien identificó los primeros vestigios del faro sumergido. Ahora, con nueva tecnología, el equipo logró recuperar las piezas más imponentes.

Hallazgo histórico: rescatan del mar restos del Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo

Cómo es la reconstrucción digital del Faro de Alejandría

Más de 100 de estos fragmentos arquitectónicos han sido escaneados digitalmente en el fondo marino durante la última década.

Para complementar la reconstrucción digital, un equipo de expertos -que incluye historiadores, arqueólogos, numismáticos y arquitectos-, realiza una recopilación que incluye descripciones y representaciones antiguas de la torre.

Cada uno de estos bloques, que pesan hasta 80 toneladas, será escaneado mediante fotogrametría detallada. Los especialistas de la Fundación Dassault Systèmes analizarán digitalmente y reposicionarán virtualmente los bloques como si fueran piezas de un vasto rompecabezas arqueológico.

Cómo era el Faro de Alejandría en la antigüedad

El Faro de Alejandría se construyó a principios del siglo III antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter. Fue construido por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido y se alzaba a más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro, guiando a los barcos con seguridad a través de las traicioneras aguas costeras de Alejandría.

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Ostentó el título de la estructura más alta del mundo construida por el hombre durante más de 1600 años, hasta que un terremoto en 1303 lo inutilizó. Las piedras restantes fueron recicladas por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para construir una fortaleza en el mismo lugar en 1477.