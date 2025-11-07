El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del clima para Buenos Aires y otras provincias para el fin de semana. Tras unos días fríos, el calor volverá a ser el protagonista y las temperaturas alcanzarán los 28°.

Se prevé que las lluvias continúen durante gran parte del viernes 7 con un cielo medianamente nublado y sensaciones térmicas de hasta 15°.

Cómo estará el clima en Buenos Aires y otras provincias, según el SMN

Buenos Aires

En Buenos Aires las lluvias se prolongarán por gran parte del viernes 7 junto con ráfagas de viento. Se esperan temperaturas mínimas de 15° durante la noche y máximas de 18° a la tarde con el cielo nublado.

Durante el sábado 8, las condiciones climáticas mejorarán, pero el cielo se mantendrá medianamente nublado. La temperatura oscilará entre los 12° durante la mañana y 21° a la tarde sin probabilidad de precipitaciones.

El domingo será el día más amigable de la semana con máximas de 25° y un cielo despejado que dará paso al sol.

Córdoba

En Córdoba las tormentas se prolongarán hasta la tarde del viernes 7 y se esperan precipitaciones de hasta 8 milímetros. Recién durante el sábado 8 el clima mejorará para dar paso a 21°, pero el frío mañanero persistirá durante la mañana con 9°.

El domingo 9 de noviembre el sol será el protagonista con 23°.

Mendoza

La página especializada en clima Meteored indicó el pronóstico para Mendoza:

  • Viernes 7: 90% de probabilidades de lluvia con mínimas de 10° y máximas de 20°
  • Sábado 8: mínimas de 11° y máximas de 20° con cielo despejado
  • Domingo 9: día soleado con mínimas de 12° y máximas de 22°

Llega una ola de calor a Argentina: todas las provincias afectadas

El SMN informó que durante el martes 11 de noviembre una ola de calor ingresará del norte y afectará diversas provincias. Las zonas afectadas son la siguientes:

  • San Juan: 30°
  • La Rioja: 31°
  • Catamarca: 32°
  • Tucumán: 32°
  • Santiago del Estero 35°
  • Formosa: 33°
  • Corrientes 31°
  • Posadas: 31°