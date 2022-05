ALERTA Viruela del mono: ¿se puede convertir en una pandemia?

La viruela del mono continúa avanzando en Europa y otros países, y ya hay alerta por las consecuencias del virus y un posible brote global. Como se sigue expandiéndose el virus , muchos se preguntan si puede presentarse otra pandemia, como la del Covid-19. La infección, rara y poco peligrosa, es similar al virus de la viruela, actualmente erradicada.

"Los casos van subiendo poco a poco y aisladamente en diversos países donde no es habitual que se encuentre el virus, pero aún son pocos casos para poder decir que es una pandemia", aclaró Joan Carles March, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

Los organismos internacionales consideran que para que surja una pandemia, el virus debe estar presente en varios continentes y debe haber transmisión comunitaria. Si bien estos dos condicionantes se cumplen, el experto recuerda que "debe afectar a un gran número de personas", lo que todavía no ocurre.

No obstante, March pide no banalizar la enfermedad. "El Ministerio de Sanidad hace bien declarando la alerta sanitaria. Tiene una letalidad que varía del 1 al 21%", indica. Con quien no comparte opinión es con Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). "Yo no diría que no va haber muchos casos. Eso no lo sabemos", apunta.

Por su parte, se ha planteado que el contagio es por fluidos, a lo que March señala que "eso es solo una parte". "La OMS dice que también se puede extender por gotículas respiratorias y aerosoles. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que está claro es que para que a ti te afecte tiene que ser un contacto estrecho", aclara.

Asimismo, uno de los aspectos más importantes con un virus de estas características es la detección a tiempo, por lo que el experto en Salud Pública señala que "hace falta hacer una formación rápida a los profesionales sanitarios para que puedan hacer un diagnóstico fácil, rápido y eficaz".