El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes tormentas que afectarán a Buenos Aires para el final de esta semana. A su vez, el organismo adelantó que puede haber caída de granizo en diferentes provincias.

Durante la semana, habrá diferentes focos de lluvias que se concentrarán en el centro del país a partir de este miércoles. Por su parte, el territorio bonaerense tendrá lluvias para el viernes 7 de noviembre .

Alerta por tormentas en Buenos Aires: las zonas afectadas

Este viernes 7 de noviembre, hay alerta por lloviznas y lluvias aisladas durante todo el día en Buenos Aires. Principalmente, el temporal afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Además, el SMN indicó que otros partidos también estarán afectados, tal como Punta Indio, Chascomús, Las Flores, Dolores, San Clemente del Tuyú, Pinamar, San Bernardo, Santa Teresita y Villa Gesell .

El alivio para todo Buenos Aires llegará para el sábado por la mañana, aunque estará mayormente nublado. Por su parte, el domingo ya habrá sol con temperaturas promedio de 25° C.

Alerta por tormentas para otras provincias

Este jueves, hay una alerta meteorológica por tormentas en el interior del país, más precisamente para estas áreas:

Sur de La Rioja

San Luis

Mendoza

Neuquén

Este de Río Negro

La Pampa

Sudoeste de Buenos Aires.

Desde el organismo especificaron que el “área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes”.

Además, sumaron que este temporal podría estar acompañado de “abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.