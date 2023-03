Alerta Papel Higiénico: detectan químicos tóxicos en todo el mundo, ¿cuáles son y qué opinan los expertos?

Un estudio revisado por investigadores de la Universidad de Florida (Estados Unidos) halló la presencia de "químicos permanentes tóxicos de PFAS" en muestras de papel higiénico de todo el mundo.

De acuerdo a la información publicada en la revista Environmental , los compuestos responden a la categoría de Sustancias Perfluoroalquiladas y Polifluoroalquiladas, relacionadas con el desarrollo de cáncer y otras afecciones de salud.

Jake Thompson, autor e integrante del cuerpo de analistas, explicó que los PFAS se utilizan en las fábricas durante el proceso de elaboración de todo tipo de papel, incluido el higiénico.

"Tomé un par de muestras en mi casa y en el laboratorio, hice una extracción rápida y vi que estaba allí" , subrayó en diálogo con News Miami, para luego insistir en que "el hecho de que esté ahí (por los PFAS) para empezar es alarmante".

Los PFAS son una clase de productos químicos que normalmente se usan para hacer que miles de productos de consumo resistan el agua, las manchas y el calor. "Se les llama químicos para siempre porque no se descomponen naturalmente y están relacionados con el cáncer, complicaciones fetales, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, trastornos autoinmunes y otros problemas de salud graves" , sumó el texto.

El estudio revisó 21 marcas importantes de papel higiénico en América del Norte, Europa occidental, África, América Central y América del Sur, aunque se evitó nombrar las marcas específicas.

"No me apresuro a cambiar mi papel higiénico y no digo que las personas deban dejar de usar o reducir la cantidad de papel higiénico que usan" , agregó. "El problema es que estamos identificando otra fuente de PFAS, y destaca que los productos químicos son ubicuos" .

PFAS en papel higiénico, ¿cómo afecta a la salud?

Los niveles de PFAS detectados en el estudio revisado por los investigadores de la Universidad de Florida fueron suficientemente bajos como para sugerir que los productos químicos se utilizan en el proceso de fabricación para evitar que la pulpa de papel se adhiera a la maquinaria.

"Es posible que las empresas no sepan que se usa porque podría provenir del fabricante de los instrumentos que usan" , consideró Thompson.