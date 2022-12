Alerta: no habrá colectivos por el Mundial en el AMBA desde las 11 de la mañana del domingo hasta la medianoche

Los festejos por una posible victoria de la Selección Argentina en la final del Mundial de Qatar frente a Francia quedarán retrasados debido a que las empresas de colectivos decidieron frenar el servicio luego de las 11 de la mañana del domingo hasta la madrugada del lunes.

La medida fue "tomada entre las empresas y los gremios" luego de los destrozos que sufrieron varias unidades en los festejos que se produjeron el martes pasado luego de la victoria Argentina frente a Croacia por 3 a 0 y que congregó a miles de personas en distintos puntos del país.

Según informaron fuentes del sector empresario, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires está al tanto de la situación y que les "sale más barato pagar cualquier multa que se les imponga que tener que reemplazar unidades que pueden ser vandalizadas".

Por las redes sociales de distintas líneas comenzaron a anunciar el corte de servicio por la mañana hasta la medianoche, pero luego se volvió un reclamo generalizado en lo que será un paro del "95% de las empresas" según confirmaron las fuentes a El Cronista .

Paro de colectivos por el Mundial: no circularán durante el domingo

"Fue impulsado por el gremio y las compañías, el partido con Países Bajos y Croacia hubo unidades afectadas seriamente, en el Conurbano a partir de las 11 u 11.30 de la mañana ahí se corta el servicio hasta la medianoche", detallaron.

Las líneas que mantendrán la circulación lo harán bajo una advertencia: "Los cuerpos de delegados en las empresas que fueron reticentes a cortar el servicio avisaron que a la primera agresión a un chofer se cortará el servicio", por lo que se espera que durante el día pueda haber nuevas cancelaciones.

Las imágenes que se vieron en los festejos de la victoria de la Selección

La retención del servicio se producirá más fuertemente en el Conurbano por lo que quienes necesiten utilizar el transporte o quieran acercarse a los festejos que puedan ocurrir en el Obelisco tendrán una mayor dificultad para hacerlo a causa de esta medida.

"No va a haber comunicación oficial, pero no están las garantías, a la hora del partido son dos horas muertas, pero luego las empresas tomaron esta decisión, están avisados, esperemos que no pase ningún problema importante", sostuvieron desde las empresas de transportes de pasajeros.