Un informe elaborado por la NASA (Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos) reveló que la rotación del planeta Tierra se ralentizó. Este efecto podría extender la duración de los días y las consecuencias podrían ser determinantes en los próximos años.

El sorprendente fenómeno a escala mundial está vinculado a la presa china de las Tres Gargantas, la más imponente del planeta y ubicada sobre el río Yangtsé. Los expertos señalaron que, desde su creación en 2006, ha generado alteraciones en el eje terrestre.

Cómo es la construcción china que cambió la rotación del Planeta Tierra

Se trata de la presa Tres Gargantas, ubicada sobre el río Yangtsé en China, considerada una de las obras de ingeniería más imponentes en el mundo. Tiene una longitud de más de 2 kilómetros, una altura de 185 metros y una capacidad de embalse de 40 kilómetros cúbicos (40 mil millones de litros).

La presa es la central hidroeléctrica más grande del mundo y demandó cerca de 13 años de trabajo y una inversión de 180.000 millones de yuanes, equivalentes a 22.500 millones de dólares según cifras oficiales. Genera cerca de 22.500 megavatios de electricidad, una cifra que puede superar la producción energética de varios países.

Su principal función es abastecer de energía a millones de personas y controlar la regulación del caudal del río para proteger las ciudades cercanas de crecidas e inundaciones.

¿Cómo esta construcción afectó la rotación de la Tierra?

Si bien este proyecto demostró que la ingeniería moderna puede alcanzar objetivos que anteriormente se consideraban imposibles, también implica consecuencias inesperadas para nuestro planeta.

En una nota publicada por la NASA en 2005, el geofísico Benjamin Fong Chao, del Jet Propulsion Laboratory, explicó que la presa china puede influir en la rotación de la Tierra de forma mínima.

"Cualquier evento que implique movimiento de masa afecta la rotación de la Tierra, desde el clima estacional hasta la conducción de un automóvil", manifestó Chao acerca de cómo las grandes masas de agua influyen en el eje.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

El principio detrás de esta afirmación es simple: cuando la masa se desplaza hacia los polos, la rotación se acelera; en cambio, cuando se mueve hacia el ecuador, se ralentiza. En el caso de la presa, la acumulación de una enorme cantidad de agua en una región ecuatorial habría generado un ligero retraso en la rotación terrestre.

Según Chao, el efecto sería de aproximadamente 0,06 microsegundos por día, una variación imperceptible para la vida cotidiana, pero detectable con instrumentos científicos de alta precisión. Asimismo, destacó la importancia de estudiar cómo las actividades humanas pueden influir, aunque sea mínimamente, en los procesos naturales del planeta.

¿Qué pasaría si la Tierra empezara a girar al revés?

En el caso de que la Tierra cambiara su rotación y girara al revés, se podrían dar escenarios apocalípticos, según explicó el Dr. Alejandro Farah Simón a National Geographic. Puntualmente, podrían darse cambios abruptos del clima, temperaturas extremas y fenómenos oceánicos que provocarían terremotos y erupciones volcánicas.

“Todo estaría bajo una amenaza constante. También nuestra sociedad colapsaría como la conocemos . Necesitaríamos reorganizarnos geopolítica y demográficamente a nivel global", señaló el especialista.

¿Cuál es la otra función que cumple la presa Tres Gargantas en China?

Su otra función principal trasciende la generación de energía renovable, incorporando el control efectivo de inundaciones en una región históricamente susceptible a desastres naturales.

Su capacidad de almacenamiento es comparable con el peso total de diferentes zonas urbanas de alta densidad poblacional, lo que refleja su enorme volumen de retención de agua.

De igual manera, como se mencionó previamente, la magnitud de esta infraestructura no solo se manifiesta en sus dimensiones físicas, sino también en su capacidad para generar energía renovable a una escala sin precedentes.