En un nuevo movimiento estratégico que eleva la preocupación internacional, la Armada de Estados Unidos desplegó el destructor de misiles guiados USS Gonzalez (DDG-66), una de sus unidades más poderosas, versátiles y letales. La salida del buque, que tuvo lugar el 16 de marzo desde la Base Naval de Norfolk, se produce en un contexto global marcado por crecientes tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente. El USS Gonzalez es uno de los buques más fuertes de la Armada estadounidense y pertenece a la clase Arleigh Burke, reconocida por su avanzada tecnología en defensa aérea, guerra antisubmarina y operaciones de superficie. Aunque aún no se detalló cuál será el destino detrás del reciente despliegue, su salida marca el inicio de un nuevo ciclo operativo, luego de meses de entrenamiento intensivo, mantenimiento técnico para garantizar la capacidad de combate. No obstante, el despliegue del USS Gonzalez coincide con un escenario de creciente presión de Washington sobre Irán y el conflicto en Medio Oriente. Además, Estados Unidos mantiene en la región a los Grupos de Ataque de los portaaviones USS Gerald R. Ford y USS Abraham Lincoln, como parte de la denominada Operación Epic Fury y si bien no se confirmó el destino final del destructor, lo cierto es que en caso de ser necesario podría incorporarse a las filas de Defensa. En paralelo, la situación del portaaviones USS Gerald R. Ford suma un factor clave al escenario actual, ya que la Armada de Estados Unidos confirmó que la nave abandonará el Mar Rojo para dirigirse a Grecia tras sufrir un incendio en los últimos días. El buque, considerado el más moderno de la flota estadounidense, partirá hacia la bahía de Souda, donde será sometido a tareas de reparación durante aproximadamente una semana, de modo tal que quedará fuera de servicio en el marco de la Operación Epic Fury contra Irán. En tanto, las autoridades estadounidenses aclararon que el incendio no estuvo vinculado a acciones de combate y que fue controlado rápidamente, pero obligó a que deje de estar operativo momentáneamente. En este contexto, el movimiento del buque destructor USS Gonzalez ganó un papel protagónico dentro de la escena geopolítica ya que pese a no haberse informado un destino concreto, podría sumarse a las filas estadounidenses en el conflicto entre Irán e Israel.