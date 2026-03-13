El ejército de Estados Unidos, considerado el más poderoso del planeta según el ranking del Global Firepower, continúa reforzando su capacidad militar con el despliegue de aeronaves de combate de última generación. Entre ellas destaca el Lockheed Martin F-35 Lightning II, uno de los cazas furtivos más avanzados actualmente en servicio. Se trata de tecnología de quinta generación desarrollada por la empresa estadounidense Lockheed Martin y forma parte del núcleo de la estrategia aérea de Estados Unidos y sus aliados. Su combinación furtiva, con sensores inteligentes y armamento guiado lo convierte en una de las plataformas de combate más sofisticadas del mundo. El F-35 Lightning II fue diseñado como un avión de combate multipropósito capaz de realizar misiones aire-aire, ataques a objetivos terrestres y operaciones de reconocimiento. Su principal ventaja es la tecnología furtiva, que reduce su visibilidad ante radares enemigos. El avión puede alcanzar velocidades cercanas a Mach 1.6, lo que equivale a aproximadamente 1.930 kilómetros por hora. Además, integra sensores de alta precisión que permiten al piloto recibir información del campo de batalla en tiempo real y compartirla con otras unidades militares. El despliegue de aeronaves como el F-35 Lightning II forma parte de la estrategia militar del país para mantener su superioridad aérea. Estados Unidos cuenta con el mayor presupuesto de defensa del mundo y con una red global de bases militares que le permite movilizar fuerzas en distintos continentes. Gracias a su capacidad tecnológica, su logística militar y su enorme flota de aviones de combate, Estados Unidos ocupa el primer puesto del índice Global Firepower. Este ranking evalúa más de sesenta factores militares, económicos y estratégicos para determinar la potencia militar de cada país.