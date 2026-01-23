Reino Unido realiza operativos de vigilancia sobres las Islas Malvinas para reafirmar su compromiso con la defensa de su soberanía. El país desplegó una serie de aviones caza Eurofighter Typhoon de reacción rápida que trabajan las 24 horas y tienen como principal objetivo interceptar aeronaves no identificadas.

Reino Unido despliega todo su poder aéreo en las Islas Malvinas

La Real Fuerza Aérea Británica (RAF) informó a través de un comunicado que se encuentran realizando operaciones de seguridad aérea. Se trata de cuatro aviones de guerra del tipo Typhoon que se mantienen en la base de Mount Pleasent. Operan bajo un sistema de alerta de rápida reacción las 24 horas del día.

Desde el organismo enfatizaron que las prácticas tienen como principal objetivo “salvaguardar la soberanía del Reino Unido, con aeronaves en alerta de reacción rápida, listas las 24 horas, los siete días de la semana”.

El despliegue forma parte de un patrón de presencia militar sostenido que se intensificó en los últimos años con la llamada Operación Southern Sovereignty, una serie de maniobras conjuntas que incluye armamento naval, aéreo y terrestre.

La semana pasada, efectivos del complejo de Monte Agradable junto con miembros de la FIDF llevaron a cabo patrullas en la zona, en una actividad que incluyó personal que portó armas sin munición. Las operaciones se complementaron con actividad logística registrada en la región. Un avión de transporte Airbus A400M Atlas de la RAF, con matrícula ZM413, realizó una escala en una base de la Fuerza Aérea chilena tras despegar de una base ubicada en Monte Agradable.

Aviones Eurofighter desplegados en Malvinas por la Real Fuerza Aérea Británica.

Este avión es capaz de transportar grandes volúmenes de carga y personal en largas distancias para cumplir un rol esencial en el sostenimiento de las fuerzas británicas en el Atlántico Sur.

El reclamo argentino en las Islas Malvinas se mantiene vigente

Argentina rechazó estos despliegues en un territorio que se reclama desde 1833. Las autoridades invocaron resoluciones de la Asamblea General de la ONU que instan a ambos países a resolver la disputa por la soberanía de forma bilateral y a respetar el Atlántico Sur como zona de paz y cooperación.

Para Londres, la defensa del archipiélago forma parte de su política de seguridad internacional y se enmarca en la Revisión Estratégica de Defensa 2025, la cual pone foco en la importancia de los territorios ultramarinos.