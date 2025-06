Alerta, estafas: si recibís este SMS por una multa de tránsito podrías perder mucha plata

La modalidad ya circula en el exterior y podría replicarse en Argentina. Cómo funciona el "smishing" y qué medidas hay que tomar para evitar caer en la trampa.

Una nueva modalidad de estafa digital -también conocido en Argentina como "cuento del tío"- pone en riesgo los datos personales y bancarios de miles de personas.

Se trata del "smishing", una técnica de ciberdelito que utiliza mensajes de texto falsos para simular multas de tránsito impagas y engañar a los usuarios. El objetivo es claro: robar información sensible para acceder a cuentas bancarias y vaciarlas en minutos.

Aunque por el momento esta estafa fue reportada principalmente en Estados Unidos, expertos en ciberseguridad advierten que puede adaptarse fácilmente al contexto argentino, donde muchas gestiones se realizan de forma online y los usuarios suelen confiar en mensajes automatizados de bancos, organismos públicos o entes de tránsito.

Estafas con las multas de tránsito: así funciona la estafa por smishing

El caso que encendió las alertas ocurrió en el estado norteamericano de Pensilvania. Ahí, el Departamento de Transporte (PennDOT) y el DMV detectaron una ola de mensajes falsos que alertaban a los usuarios sobre supuestas infracciones de tránsito.

Una nueva modalidad de estafa digital -también conocido en Argentina como "cuento del tío"- pone en riesgo los datos personales y bancarios de miles de personas (Fuente: Archivo).

Los mensajes incluían un link para pagar la "multa", que en realidad redirigía a un sitio poco confiable diseñado para robar datos personales, bancarios y credenciales de acceso.

El mensaje también amenazaba con consecuencias graves si no se realizaba el pago: desde suspensión de la licencia hasta la retención del vehículo. Todo falso. Las autoridades salieron a advertir: "No hagas clic. PennDOT no envía notificaciones de multas por SMS".

Qué es el smishing y cómo protegerte

El término smishing surge de la combinación entre SMS y phishing (el engaño clásico por mail). Esta técnica no es nueva, pero su sofisticación crece: los delincuentes usan logos oficiales, nombres de entes conocidos e incluso lenguaje técnico para parecer legítimos.

Se trata del "smishing", una técnica de ciberdelito que utiliza mensajes de texto falsos para simular multas de tránsito impagas (Fuente: Archivo).

En Argentina, ya se han replicado estafas similares con mensajes que suplantan la identidad de la ANSES, AFIP, bancos, la DGT o gobiernos provinciales. Por eso, los especialistas recomiendan:

No hagas clic en enlaces que lleguen por SMS, aunque parezcan oficiales.

No ingreses datos personales o bancarios.

Eliminá el mensaje y marcá como spam.

Consultá en las webs oficiales del organismo que supuestamente envió el aviso.

Activá filtros antiphishing en tu celular.

Estar informados es la mejor defensa. Ante la duda, no respondas ni sigas los pasos del mensaje. Es importante recordar que ningún ente oficial te va a pedir que ingreses tus datos bancarios a través de un SMS.