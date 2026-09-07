El Banco de Previsión Social (BPS) advirtió sobre una serie de correos electrónicos fraudulentos que circulan con información falsa sobre la devolución de excedentes de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

El organismo exhortó a la población a no acceder a enlaces, escanear códigos QR ni proporcionar datos personales solicitados por canales no oficiales.

El BPS informó que recibió denuncias sobre mensajes que invitan a las personas a ingresar a determinados enlaces o escanear códigos QR para obtener información relacionada con la devolución de excedentes de aportes al Fonasa.

Ante esta situación, el BPS recomendó “extremar cuidados” y no realizar ninguna de esas acciones. En caso de recibir un mensaje de este tipo, pidió desestimarlo y eliminarlo para evitar que continúe circulando.

Desde hoy, lunes 7 de setiembre, al mediodía, quienes tienen usuario personal del BPS podrán consultar el importe y el detalle del cálculo a través del servicio “Consultar detalle de devolución Fonasa”

El BPS recordó que la información relacionada con el cobro de la devolución será enviada únicamente desde el correo pagosBPS@sca.bps.gub.uy.

Además, el organismo aclaró que no solicita información que ya esté registrada en sus sistemas, ni requiere pagos para realizar trámites.