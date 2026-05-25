La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como propósito primordial el resguardo de la seguridad vial de todos los conductores y peatones en el territorio español. Para alcanzar este objetivo, el organismo lleva a cabo modificaciones continuas en sus normativas de tránsito y establece sanciones económicas para aquellos que no las cumplan.

Adicionalmente, la DGT, en colaboración con la Guardia Civil, proporcian regularmente consejos y recomendaciones con el fin de orientar el comportamiento de los ciudadanos. Estas publicaciones están frecuentemente acompañadas por explicaciones acerca de los motivos que podrían afectar la integridad o seguridad de los conductores.

En fechas recientes, el organismo público ha divulgado una relación de elementos cuyos transportes en los vehículos podrían conllevar sanciones de hasta 30.000 euros o, en situaciones más extremas, la revocación de la licencia de conducir.

Qué objetos no se pueden llevar en el auto en España

En ciertos controles de tráfico de la Guardia Civil, los vehículos que los agentes consideren sospechosos serán sometidos a un examen en búsqueda de objetos o sustancias prohibidas. Asimismo, el conductor deberá someterse a una prueba de alcoholemia y a un test de drogas para verificar que se encuentra en condiciones aptas para conducir.

La posesión de armas de fuego o de elementos calificados como peligrosos en el vehículo sin la autorización correspondiente puede conllevar a una infracción grave. Por lo tanto, las sanciones económicas podrían exceder los 30.000 euros. Tales acciones también podrían implicar responsabilidades más severas, incluyendo la posibilidad de cargos penales.

El Gobierno revisará todas las guanteras y cancelará tu licencia de conducir si llevas este objeto en el coche.

Las sanciones que cobran por este hecho

Las sanciones fundamentales, que no implican un riesgo para la sociedad, se sitúan entre 601 y 3.005 euros dependiendo de la gravedad de las infracciones que se cataloguen como graves o muy graves, conforme a lo estipulado en el Reglamento General de Circulación. Los objetos especialmente vigilados en los controles serán:

Documentación obligatoria: el incumplimiento o la caducidad del permiso de circulación, del permiso de conducir o de la tarjeta de inspección técnica (ITV) puede conllevar multas considerables.

Baliza V-16 obligatoria: A partir de enero de 2026, se exigirá que la luz de emergencia V-16 homologada esté fácilmente accesible, preferiblemente en la guantera o en un lugar de rápido acceso, para su uso en caso de emergencias o averías al volante.

Objetos prohibidos o peligrosos: la presencia de armas blancas, armas de fuego sin la correspondiente licencia o cualquier objeto que pueda ser considerado peligroso, puede originar las sanciones más severas, enmarcadas en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Objetos prohibidos que pueden costarte el carnet de conducir

La DGT podrá retirar el carnet de conducir a todos los conductores que transporten objetos peligrosos sin permiso. Armas, sustancias inflamables o explosivas, animales transportados de forma incorrecta u objetos contundentes, como bates de béisbol sin justificación, pueden conllevar la retirada del carnet de conducir.

Asimismo, el organismo vial prohíbe el transporte de herramientas destinadas a la caza ilegal o vigilancia no autorizada, como cámaras ocultas o dispositivos para interceptar comunicaciones. Las gafas térmicas, utilizadas para vigilar a personas o animales a larga distancia, constituyen otro objeto cuyo transporte en el interior del vehículo carece de autorización. Para cualquiera de estos objetos se deberá disponer de un permiso correspondiente.