Alerta Alzheimer | Científicos determinaron cuántas horas de sueño hay que tener para no padecer la enfermedad

En un mundo cada vez más acelerado, las horas de descanso suelen sacrificarse en favor del trabajo y las responsabilidades diarias. Sin embargo, el sueño no solo es esencial para obtener energía, sino que también cumple una función clave en la consolidación de la memoria.

Russell Foster, director del Instituto del Sueño y Neurociencia Circadiana en la Universidad de Oxford reveló que la duración y la calidad del sueño podrían estar estrechamente relacionadas con el riesgo de desarrollar Alzheimer.

Científicos encuentran la relación entre las horas de sueño y el riesgo de padecer Alzheimer

El experto en sueño investigó el impacto de los ciclos circadianos en la salud cognitiva y sus efectos sobre la concentración y la productividad . "No puedes pensar con claridad, no puedes tomar decisiones sensatas, y tu capacidad de captar señales sociales se ve reducida", explicó Foster en el podcast "Brave New World".

Descansar mal y poco no solo tiene efectos a corto plazo sino que estos se agravan con el tiempo. El neurocientífico aseguró que la falta de sueño está estrechamente relacionada con un mayor riesgo de padecer enfermedades neurológicas como el Alzheimer y la demencia .

Dormir bien y respetar la cantidad de horas recomendadas de sueño son indispensables para un envejecimiento saludable. (Archivo)

"Durante el sueño, la proteína beta amiloide, asociada con altos niveles de demencia y Alzheimer, se elimina del cerebro", reveló Foster. "Si no dormimos lo suficiente, el cerebro no puede eliminarla".

Sin embargo, la presencia de esta proteína no implica necesariamente el desarrollo de una enfermedad, pero sí representa un factor de riesgo en aquellas personas que sean más vulnerables.

¿Cuántas horas hay que dormir por día?

Dormir bien reduce la aparición de enfermedades, disminuye el estrés, mejora tanto el estado de ánimo como la calidad de vida. Según la Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud (ODPHP), "dormir lo suficiente no se refiere solo al total de horas de sueño, también es importante que el sueño sea de buena calidad y que tengas un horario constante y habitual para dormir ".

No solo es importante dormir la cantidad de horas recomendadas, sino también que el descanso sea de calidad. (Archivo)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad de horas de sueño recomendadas varía según la edad :