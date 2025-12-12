La Ley Nacional de Tránsito 24.449 fue modificada mediante el Decreto 196/2025, lo que alteró de manera significativa las condiciones para tramitar o renovar la licencia de conducir en Argentina.

A partir de esta actualización, los conductores deberán cumplir nuevas exigencias relacionadas con la edad, los controles médicos y la validez del carnet, afectando especialmente a quienes tienen 65 años o más.

Además, el Gobierno incorporó la licencia digital como documento principal para circular, junto con un examen psicofísico obligatorio para todos los conductores.

¿Qué deben hacer las personas mayores de 65 años para renovar su licencia?

El cambio más relevante de la nueva normativa establece que todas las personas mayores de 65 años deberán aprobar un examen psicofísico obligatorio para poder renovar la licencia.

Sin este certificado, la renovación será rechazada, lo que dejará a ese conductor sin carnet válido para circular. Dependiendo del municipio, además del psicofísico, se podrá exigir:

Examen teórico,

Examen práctico,

Validación de antecedentes en el sistema oficial.

¿Cuál es la vigencia del carnet de conducir según la edad?

Con el Decreto 196/2025, la duración del carnet se establece de la siguiente forma:

Menores de 21 años: 5 años de validez.

De 21 a 65 años: 5 años de validez.

De 65 a 70 años: renovación cada 3 años.

Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones.

El objetivo es fortalecer los controles en las edades con mayor riesgo de accidentes viales.

¿Cómo renovar el carnet con el nuevo examen psicofísico?

El psicofísico es ahora un requisito clave para renovar el carnet, sin importar la edad o la categoría del vehículo. Incluye evaluaciones:

visuales,

auditivas,

cognitivas,

motrices,

clínicas generales.

¿Cuál es el funcionamiento de la nueva licencia digital?

La credencial digital se convierte en la versión principal del documento. Para activarla, se debe:

Acceder a la app Mi Argentina.

Confirmar identidad con CUIL y datos personales.

Obtener la licencia digital junto al DNI electrónico.

La aplicación genera un token diario que valida la autenticidad del carnet. La versión física se mantiene como opcional.

Certificado de antecedentes penales para renovar licencia de conducir

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 también establece que los conductores deberán presentar un certificado de antecedentes penales al momento de renovar la licencia. Esta medida busca aumentar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes en las rutas.