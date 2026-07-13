La pintura ideal para las casas

Perfecto para inquilinos y casas pequeñas: el árbol que da frutos todo el año, es fácil de cuidar y no levanta raíces

Durante años, el blanco fue el color preferido para pintar frentes, paredes exteriores e incluso interiores por su versatilidad y capacidad para aportar luminosidad. Sin embargo, las tendencias en diseño y arquitectura dieron un giro: en 2026, los tonos inspirados en la naturaleza comenzaron a desplazar al clásico blanco y se convirtieron en la elección favorita de decoradores y especialistas.

La nueva moda, impulsada desde Europa y cada vez más presente en distintos países, apuesta por colores cálidos, neutros y terrosos que aportan personalidad sin perder elegancia. La idea es lograr fachadas más acogedoras y con mayor conexión con el entorno.

Los 6 colores que reemplazan al blanco en las fachadas

Lejos de desaparecer por completo, el blanco dejó de ser el protagonista. Estas son las tonalidades que dominan las tendencias de 2026.

1. Verde salvia

El verde salvia es uno de los colores más buscados del año. Su tono suave transmite tranquilidad y combina especialmente bien con jardines, madera y piedra natural.

Además de aportar un aspecto moderno, funciona tanto en casas contemporáneas como en construcciones de estilo rústico.

2. Verde oliva

Otra de las apuestas fuertes son los verdes profundos, como el oliva o el musgo. Estos colores generan un efecto sofisticado y ayudan a integrar la vivienda con el paisaje.

Son ideales para quienes buscan una fachada diferente sin recurrir a colores demasiado llamativos.

3. Beige arena

El beige evolucionó. En lugar de los tonos claros tradicionales, ahora predominan las variantes arena, que aportan calidez y una sensación de mayor confort visual.

Combinado con aberturas negras o detalles de madera, logra un estilo moderno y atemporal.

4. Piedra o greige

El llamado greige, una mezcla entre gris y beige, es uno de los grandes favoritos del diseño europeo.

Su principal ventaja es que conserva la neutralidad del blanco, pero suma profundidad y hace que la fachada luzca más elegante sin perder luminosidad.

5. Terracota

Los colores inspirados en la arcilla y la tierra volvieron con fuerza.

El terracota aporta personalidad, remite a materiales naturales y genera una sensación de hogar mucho más cálida que los blancos tradicionales.

6. Marrones cálidos

Desde los tonos cacao hasta los marrones suaves, esta gama ganó protagonismo por su capacidad para combinar con piedra, ladrillo visto y madera.

Es una alternativa ideal para quienes buscan una estética moderna sin perder un aire clásico.

Por qué el blanco dejó de ser el favorito

Los especialistas en decoración coinciden en que la tendencia apunta a viviendas con más identidad y menos apariencia “fría”.

Mientras el blanco sigue siendo una opción válida, cada vez más proyectos priorizan colores que aportan textura visual y generan ambientes más acogedores. Además, estos tonos suelen integrarse mejor con materiales naturales como la madera, la piedra, el hierro y la cerámica.

Cómo elegir el mejor color para una fachada

Antes de pintar el frente de una casa, los expertos recomiendan tener en cuenta algunos aspectos: