Adiós a los tuppers: los alimentos prohibidos que no debés guardar y por qué no deberías usarlos nunca más

Los reconocidos tuppers o tápers suelen ser muy utilizados por las familias para guardar alimentos. Sin embargo, no estos recipientes no son los más recomendados para guardar ciertas comidas y no contribuyen a la buena salud.

Estos recipientes suelen estar hechos de distintos tipos de polímeros, como policarbonato, polietileno o polipropileno, entre otros. Su composición es la razón por la cual no es recomendable conservar ciertos alimentos.

¿Por qué no es recomendable guardar comida en tuppers?

Los plásticos que contienen los tuppers son cadenas de moléculas de polímeros, que generalmente derivan de materiales como la celulosa, carbón, gas natural y petróleo crudo, entre otros.

La maleabilidad de los plásticos se debe a los químicos que contienen, como pueden ser los bisfenoles y los ftalatos. Estos químicos pueden hacer reacciones nocivas al calentarse en el microondas.

La hidrólisis que sucede cuando funciona un aparato microondas hace que la reacción química liberes estos plásticos y microplásticos y puedan ser ingeridos por las personas.

Adiós a los tuppers: ¿cuáles son las consecuencias a la salud?

Estos plásticos funcionan en el cuerpo como disruptores endócrinos, los que provocar desequilibrios hormonales o bien pueden despertara cánceres, infertilidad, condiciones neurológicas y problemas en el sistema inmune.

Según un informe del Hospital Italiano, hecho por el equipo de "Aprender Salud", del área de Epidemiología del Programa de Investigación en Salud Ambiental, los plásticos, bisfenol A y los alimentos no deben fusionarse nunca.

"El bisfenol A (también conocido por su sigla BPA) es un compuesto orgánico que se utiliza como aditivo en la elaboración de muchos productos industriales, entre ellos los plásticos. Esta sustancia, una vez que ingresa al organismo, tiene la capacidad de actuar como una hormona, pudiendo producir diferentes efectos contraproducentes para la salud", explicaron desde el área de Epidemiología.

Microplásticos: ¿qué cuidados hay que tener?

El equipo del Hospital Italiano de Buenos Aires enumeró dos acciones importantes que se deben tener en cuenta para reducir el contacto con esta sustancia.

Evitar exponer al calor recipientes plásticos que contengan alimentos. "Al calentar comida al microondas, preferir otros materiales como vidrio o loza en lugar tuppers, bandejas descartables, vasos, etc. Y evitar exponer al calor del sol recipientes plásticos que contengan alimentos o líquidos (botellones de agua o bebidas)"

Aprender a identificar los diferentes tipos de plásticos. Se debe conocer el lenguaje con el que se rotulan los envases plásticos, ubicados casi siempre en la base.

Los tipos de plásticos que son peligrosos para la salud

Los plásticos que se deben evitar completamente son:

PVC (3); PS (6); otros (7).

Los plásticos que se deben usar sólo una vez son:

PET (1)

Los plásticos más seguros son:

PEAD (2); PEBD (4); PP (5).

Los alimentos que nunca debés calentar en el microondas

Un estudio publicado en la revista Food Control aseguró que existen ciertos alimentos que nunca debés calentar en el microondas. Entre ellos se encuentra la carne, la cual puede provocar productos de oxidación del colesterol, que se relaciona con el desarrollo de enfermedades coronarias.

Según la Journal Food of Microbiology, el arroz es otros de los alimentos que no puede recalentarse, ya que puede provocar la proliferación de microorganismos, como bacterias maliciosas para la salud. El huevo duro es otro de los alimentos que no pueden recalentarse.

Los otros alimentos que la ciencia no recomienda recalentar son: frutas y verduras; pimientos picantes; papas; agua.