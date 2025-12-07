Adiós al tupper | Este nuevo producto de Lidl mantiene los alimentos a temperatura y es fácil de transportar. (Fuente: Freepik)

Lidl ha presentado en España una nueva solución para quienes buscan mantener sus comidas a la temperatura deseada durante todo el día. Se trata de una bolsa isotérmica con recipientes porta alimentos que promete decirle adiós al clásico táper.

Con un diseño moderno, funcional y ecológico, es ideal para quienes llevan comida al trabajo, la universidad o de excursión.

Este producto de Livarno Home, fabricado con materiales reciclados bajo certificación GRS (Global Recycled Standard), combina eficiencia térmica, capacidad y comodidad en un solo accesorio.

Además, incluye cuatro recipientes a prueba de fugas y un sistema de refrigeración con acumulador de frío, lo que lo convierte en un indispensable para quienes priorizan el orden, la higiene y la conservación de los alimentos.

La bolsa isotérmica con recipientes de Lidl mantiene los alimentos a temperatura. (Fuente: Lidl).

¿Cómo es la nueva bolsa isotérmica de Lidl?

La bolsa isotérmica con recipientes de Lidl cuenta con un amplio compartimento principal aislado y una solapa frontal con red integrada. Su sistema de refrigeración se basa en aislamiento y una batería de frío, ideal para mantener la temperatura durante horas.

Incluye una asa de transporte práctica, una correa ajustable y desmontable, y cierres de cremallera YKK de alta calidad, lo que asegura durabilidad y comodidad en el traslado.

Certificación ambiental: GRS - Global Recycled Standard

El producto también destaca por su compromiso ambiental, ya que está fabricado con 100% poliéster reciclado, siguiendo los criterios de sostenibilidad de la certificación GRS, que garantiza el seguimiento del material reciclado a lo largo de toda la cadena de producción.

¿Cuáles son las características del producto?

A continuación, las especificaciones más destacadas de la nueva bolsa isotérmica:

Cuatro fiambreras incluidas , dos grandes (900 ml) y dos pequeñas (200 ml)

Aptas para microondas: solo con tapa puesta

Aptas para lavavajillas: solo fiambreras

Resistentes a temperaturas de -20 a 80 °C

Fiambreras grandes : aprox. 900 ml

Fiambreras pequeñas : aprox. 200 ml

A prueba de fugas con cierre de clic

Sin BPA (bisfenol A)

Correa para el hombro desmontable y ajustable

Incluye acumulador de frío y compartimentos con red

La bolsa isotérmica mantiene los alimentos a temperatura y es fácil de transportar. (Fuente: Lidl). Lidl

¿Cómo comprar la nueva bolsa isotérmica de Lidl?

Gracias a su diseño funcional y ecológico, esta bolsa es perfecta para quienes desean mantener sus alimentos sin renunciar al estilo ni al confort diario.

Está disponible en Lidl de España por solo 6,99 euros, y puede adquirirse tanto en tiendas físicas como en la tienda online oficial, según la preferencia de cada cliente. Dado su éxito, quedan pocas unidades disponibles, por lo que se recomienda realizar la compra cuanto antes.