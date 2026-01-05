En esta noticia
Lidl ha presentado en España una nueva solución para quienes buscan mantener sus comidas a la temperatura deseada durante todo el día. Se trata de una bolsa isotérmica con recipientes porta alimentos que promete decirle adiós al clásico táper.
Con un diseño moderno, funcional y ecológico, es ideal para quienes llevan comida al trabajo, la universidad o de excursión.
Este producto de Livarno Home, fabricado con materiales reciclados bajo certificación GRS (Global Recycled Standard), combina eficiencia térmica, capacidad y comodidad en un solo accesorio.
Además, incluye cuatro recipientes a prueba de fugas y un sistema de refrigeración con acumulador de frío, lo que lo convierte en un indispensable para quienes priorizan el orden, la higiene y la conservación de los alimentos.
¿Cómo es la nueva bolsa isotérmica de Lidl?
La bolsa isotérmica con recipientes de Lidl cuenta con un amplio compartimento principal aislado y una solapa frontal con red integrada. Su sistema de refrigeración se basa en aislamiento y una batería de frío, ideal para mantener la temperatura durante horas.
Incluye una asa de transporte práctica, una correa ajustable y desmontable, y cierres de cremallera YKK de alta calidad, lo que asegura durabilidad y comodidad en el traslado.
Certificación ambiental: GRS - Global Recycled Standard
El producto también destaca por su compromiso ambiental, ya que está fabricado con 100% poliéster reciclado, siguiendo los criterios de sostenibilidad de la certificación GRS, que garantiza el seguimiento del material reciclado a lo largo de toda la cadena de producción.
¿Cuáles son las características del producto?
A continuación, las especificaciones más destacadas de la nueva bolsa isotérmica:
- Cuatro fiambreras incluidas, dos grandes (900 ml) y dos pequeñas (200 ml)
- Aptas para microondas: solo con tapa puesta
- Aptas para lavavajillas: solo fiambreras
- Resistentes a temperaturas de -20 a 80 °C
- Fiambreras grandes: aprox. 900 ml
- Fiambreras pequeñas: aprox. 200 ml
- A prueba de fugas con cierre de clic
- Sin BPA (bisfenol A)
- Correa para el hombro desmontable y ajustable
- Incluye acumulador de frío y compartimentos con red
¿Cómo comprar la nueva bolsa isotérmica de Lidl?
Gracias a su diseño funcional y ecológico, esta bolsa es perfecta para quienes desean mantener sus alimentos sin renunciar al estilo ni al confort diario.
Está disponible en Lidl de España por solo 6,99 euros, y puede adquirirse solamente en la tienda online oficial. Dado su éxito, quedan pocas unidades disponibles, por lo que se recomienda realizar la compra cuanto antes.