Adiós al tupper | Este nuevo producto de Lidl mantiene los alimentos a temperatura y es fácil de transportar. (Fuente: Freepik)

Lidl ha presentado en España una nueva solución para quienes buscan mantener sus comidas a la temperatura deseada durante todo el día. Se trata de una bolsa isotérmica con recipientes porta alimentos que promete decirle adiós al clásico táper.

Con un diseño moderno, funcional y ecológico, es ideal para quienes llevan comida al trabajo, la universidad o de excursión.

Este producto de Livarno Home, fabricado con materiales reciclados bajo certificación GRS (Global Recycled Standard), combina eficiencia térmica, capacidad y comodidad en un solo accesorio.

Además, incluye cuatro recipientes a prueba de fugas y un sistema de refrigeración con acumulador de frío, lo que lo convierte en un indispensable para quienes priorizan el orden, la higiene y la conservación de los alimentos.

La bolsa isotérmica con recipientes de Lidl mantiene los alimentos a temperatura. (Fuente: Lidl).

¿Cómo es la nueva bolsa isotérmica de Lidl?

La bolsa isotérmica con recipientes de Lidl cuenta con un amplio compartimento principal aislado y una solapa frontal con red integrada. Su sistema de refrigeración se basa en aislamiento y una batería de frío, ideal para mantener la temperatura durante horas.

Incluye una asa de transporte práctica, una correa ajustable y desmontable, y cierres de cremallera YKK de alta calidad, lo que asegura durabilidad y comodidad en el traslado.

Certificación ambiental: GRS - Global Recycled Standard

El producto también destaca por su compromiso ambiental, ya que está fabricado con 100% poliéster reciclado, siguiendo los criterios de sostenibilidad de la certificación GRS, que garantiza el seguimiento del material reciclado a lo largo de toda la cadena de producción.

¿Cuáles son las características del producto?

A continuación, las especificaciones más destacadas de la nueva bolsa isotérmica:

Cuatro fiambreras incluidas , dos grandes (900 ml) y dos pequeñas (200 ml)

Aptas para microondas: solo con tapa puesta

Aptas para lavavajillas: solo fiambreras

Resistentes a temperaturas de -20 a 80 °C

Fiambreras grandes : aprox. 900 ml

Fiambreras pequeñas : aprox. 200 ml

A prueba de fugas con cierre de clic

Sin BPA (bisfenol A)

Correa para el hombro desmontable y ajustable

Incluye acumulador de frío y compartimentos con red

La bolsa isotérmica mantiene los alimentos a temperatura y es fácil de transportar. (Fuente: Lidl). Lidl

¿Cómo comprar la nueva bolsa isotérmica de Lidl?

Gracias a su diseño funcional y ecológico, esta bolsa es perfecta para quienes desean mantener sus alimentos sin renunciar al estilo ni al confort diario.

Está disponible en Lidl de España por solo 6,99 euros, y puede adquirirse solamente en la tienda online oficial. Dado su éxito, quedan pocas unidades disponibles, por lo que se recomienda realizar la compra cuanto antes.