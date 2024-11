Adiós a las sillas: un estudio revela cómo pasar largas horas sentado aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas

Cada vez son más las personas que pasan largas horas sentadas frente a una pantalla. Mantener una postura adecuada durante extensas jornadas laborales es clave para evitar problemas de salud a largo plazo.

Un reciente estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology (JACC) destaca los riesgos asociados con el tiempo prolongado en posición sedentaria, revelando que pasar demasiadas horas sentado puede significar un riesgo para la salud del corazón.

¿Cuántas horas sentado significan un riesgo para el corazón?

Según un estudio presentado en las Sesiones Científicas 2024 de la Asociación Americana del Corazón, pasar más de 10 horas y media al día sentado es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

La investigación evaluó el tiempo sedentario asociado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, y analizó cómo este comportamiento, junto con la actividad física, influye en las probabilidades de desarrollar fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y aumentar la mortalidad .

Pasar varias horas frente a la computadora puede generar diversos problemas de salud. (Archivo)

Tras un seguimiento promedio de ocho años de un total de 89.530 personas, se registraron 3.638 casos de fibrilación auricular (4,9 %), 1.854 de insuficiencia cardíaca (2,1 %), 1.610 de infarto de miocardio (1,84 %) y 846 fallecimientos (0,94 %).

En este contexto, el Colegio Americano de Cardiología recomienda realizar más de 150 minutos de actividad física moderada a la semana para promover la salud del corazón.

En los participantes que cumplieron con esta recomendación, los efectos negativos del sedentarismo sobre el riesgo de fibrilación auricular e infarto de miocardio disminuyeron considerablemente. Sin embargo, los riesgos de insuficiencia cardíaca y mortalidad continuaron siendo altos.

Hacer ejercicio es fundamental para proteger el corazón. (Archivo)

"Evitar más de 10,6 horas al día puede ser un objetivo mínimo realista para mejorar la salud cardíaca", indicó Shaan Khurshid, cardiólogo del Hospital General de Massachusetts y coautor del estudio.

Para lograrlo, Charles Eaton, del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de Brown, recomendó reemplazar 30 minutos diarios de tiempo sentado por cualquier tipo de actividad física , lo cual podría reducir los riesgos para la salud del corazón.

¿Cómo cuidar la postura en el trabajo?

Una mala postura puede afectar negativamente la salud. Caminar encorvado o agachado puede causar dolor en el cuello, los hombros y la espalda, disminuir la flexibilidad, alterar el movimiento de las articulaciones, afectar el equilibrio, dificultar la digestión y la respiración.

Existen varias acciones que pueden ayudar a aliviar los dolores de espalda. (Archivo)

Es por esto que, mantener una buena postura durante las largas jornadas de trabajo es fundamental para cuidar la salud. Según MedlinePlus, existen varias prácticas que pueden ayudar a proteger la espalda mientras se está sentado :